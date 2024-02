Im Tiergarten Schönbrunn sind stark gefährdete Chamäleons geschlüpft. Im Bild zu sehen ist ein Chamäleon-Jungtier. APA/DANIEL ZUPANC

Wien – Im Tiergarten Schönbrunn sind stark gefährdete Chamäleons geschlüpft. Die Männchen der Vosseler-Zweihornchamäleons tragen auffällige Hörner, die an eine überdimensionale Nase erinnern. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet im Osten Afrikas ist winzig. Durch die Zerstörung ihres Lebensraums sind sie stark gefährdet, gab der Tiergarten am Dienstag bekannt. Im Rahmen eines Artenschutzprogramms wurde die Tierart in Schönbrunn nun erfolgreich gezüchtet.

Geht der Lebensraum dieser Chamäleonart gänzlich verloren, wird die Art in der freien Wildbahn ausgerottet. Zusätzlich werden diese skurril aussehenden Tiere illegal gefangen und nach Europa oder in die USA geschmuggelt. So wurden auch die Elterntiere des Schönbrunner Nachwuchses 2021 am Flughafen Wien beschlagnahmt.

Die Männchen der Vosseler-Zweihornchamäleons tragen auffällige Hörner, die an eine überdimensionale Nase erinnern. Im Bild ist ein erwachsenes Chamäleon-Männchen zu sehen. APA/DANIEL ZUPANC

Nachzucht

Die Nachzucht sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt ihrer Art, denn wie mehr als ein Viertel aller Tier- und Pflanzenarten sei diese in ihrem Fortbestand durch Lebensraumverlust stark bedroht. Der Tiergarten Schönbrunn arbeite deshalb im Rahmen der globalen Initiative "Reverse the Red" gemeinsam mit anderen Zoos, Naturschutzorganisationen, Ministerien und weiteren Partnern daran, der Ausrottung von Arten durch strategische Zusammenarbeit entgegenzuwirken und stabile, gesunde Populationen zu erhalten. "Immer mehr Arten werden laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN in Kategorien mit hohen Gefährdungsgraden eingestuft", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. "Bedroht sind diese vorwiegend durch Lebensraumverlust, meist unter menschlichem Einfluss." (APA, red, 6.2.2024)