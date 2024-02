Köln - Freude bei allen Fans des Dschungelcamps: Die beliebte RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekommt im Sommer eine Spezialstaffel. Das kündigte das Moderations-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen am späten Montagabend in der Sendung "Das große Wiedersehen" an.

Wiedersehen mit Jan Köppen und Sonja Zietlow - auch Dr. Bob ist dabei. RTL

Passend zum 20-jährigen Jubiläum des Formats, das eigentlich in Australien gedreht wird, wagen sich laut RTL bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" zwölf frühere Camperinnen und Camper erneut ins Busch-Abenteuer – und zwar in Südafrika.

Dr. Bob ist dabei

Welche tatsächlichen oder vermeintlichen Promis im Sommer dabei sein werden, verriet der Kölner Privatsender zunächst nicht. Nur, dass neben Zietlow und Köppen auch Dschungel-Kultsanitäter Dr. Bob dabei sein wird.

In der am Sonntagabend zu Ende gegangenen Staffel holte sich Sängerin Lucy Diakovska (47) von der Pop-Band No Angels ("Daylight In Your Eyes") die Dschungelkrone. Dahinter landeten Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und der Influencer Twenty4Tim (23). (APA, dpa, 6.2.2024)