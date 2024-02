Im Gastblog schreibt der Mediator und Jurist Ulrich Wanderer anhand eines konkreten Falles über die vielen zwischenmenschlichen Ebenen, die in einer Mediation eine Rolle spielen können.

Geht es ums Erben, so lernen wir die Menschen oftmals von sehr spannenden Seiten kennen. Die Emotionen gehen hoch, die Gelassenheit bleibt zu Hause, statt ihr begleiten Trauer, Wut und die Aussicht auf eine gute Erbschaft die Menschen auf dem Weg zum Notar – oder zur Mediatorin. Der aktuelle Beitrag beschäftigt sich aber nicht mit dem klassischen Erbschaftskonflikt, der aufgrund des Fehlens eines Testaments, dessen Anfechtung oder der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs hochkocht. Auch die prätestamentarische Mediation in dem Sinne, dass sich der Testamentsersteller oder die Testamentserstellerin mit den Erben zusammensetzt, um eine bestmögliche Lösung zu erarbeiten, war und wird sicherlich wieder Inhalt eines Beitrags sein, diesmal ist sie es nicht.

Eine Erbschaft führt manchmal auch zu einer Mediatorin – in dem geschilderten Fall war die Mediation mit mehreren Sitzungen sogar im Zentrum des Geschehens. Getty Images

Diesmal ist der Beitrag an eine Mediation angelehnt, die sich um die Abgeltung des Erbrechts beziehungsweise des Pflichtteilsanspruchs von leiblichen Kindern gedreht hat. Nach Absprache mit den Medianden und Mediandinnen erlaube ich mir, den Inhalt etwas zu entfremden, um so die Anonymität der handelnden Personen zu wahren.

Die Kontaktaufnahme

"Ich werde heiraten und möchte in diesem Kontext auch meine Angelegenheiten vernünftig regeln." Nun, gegen diesen Satz, der Teil der ersten Kontaktaufnahme zwischen M. und dem Mediator war, ist ja so überhaupt nichts einzuwenden. M führte weiter aus: "Ich habe aus einer Vorbeziehung zwei Söhne, Zwillinge, zu denen ich nur wenig Kontakt habe, nachdem ich mich damals im Rahmen der Schwangerschaft anders verhalten habe, als die Kindesmutter es sich gewünscht hat. Nun in meiner aktuellen Beziehung mit A. möchte ich es anders, besser machen. Die beiden Söhne aus der früheren Beziehung werden nun in den kommenden Tagen 18, da würde ich gerne mit ihnen über die Möglichkeit eines Erbrechts- und Pflichtteilsverzichts reden, natürlich auch gegen eine passende Gegenleistung meinerseits. Könnten Sie uns dabei helfen?"

Auch die Kinder müssen wollen

Die einzig logische Antwort, ein "das kommt darauf an, ob ihre Söhne dieser Idee grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen und auch den Weg der Mediation gehen wollen" ließ nicht lange auf sich warten. Daher erzählte M. weiter: "Ich gehe davon aus, dass sich beide schon mit der Überlegung beschäftigt haben, weil ich mich diesbezüglich auch schon mit der Mutter meiner beiden Söhne unterhalten habe. Sie hat gemeint, sie wird sich mit den beiden unterhalten. Wir wollten nur beide warten, bis die Kinder volljährig sind, damit sie auch selber entscheiden können."

Daraufhin folgte der nächste Schritt: "Gut, dann darf ich Sie ersuchen, dass Sie ihren Kindern meine Kontaktdaten zukommen lassen, wenn sie möchten, können sie mich gerne kontaktieren, damit wir ein erstes Treffen vereinbaren können. Mir ist wichtig, dass die Söhne sich selber bei mir melden und nicht Sie als Ihr Vater hier tätig werden."

Erbrecht und Pflichtteile

Nun, worum schien es hier zu gehen? Rein rechtlich ist das Erbrecht ja recht simpel geregelt. Das Gesetz regelt die Erbfolge im sogenannten Parentelsystem. Erst erben die Kinder, dann die Eltern und deren Nachkommen, dann die Großeltern und deren Nachkommen etc., ein allfälliger Ehegatte oder eingetragener Partner beziehungsweise eine Ehegattin oder eingetragene Partnerin erhält ebenso einen fixen Prozentsatz. Ein Testament regelt die Rechtsnachfolge des oder der Verstorbenen nach dessen oder deren Willen und unterliegt bloß den Einschränkungen des Pflichtteilsrechts, demzufolge die Kinder und die Ehegattin oder eingetragene Partnerin beziehungsweise der Ehegatte oder eingetragene Partner mit wenigen Ausnahmen Anspruch auf den halben gesetzlichen Erbteil in Geld haben.

Besteht der Wunsch, das Pflichtteilsrecht nicht zur Anwendung kommen zu lassen, so gibt es die Möglichkeit, von den Pflichtteilsberechtigten einen Erbrechts- und Pflichtteilsverzicht zu verlangen, wobei dieser aufgrund der Reichweite ein notariatsaktspflichtiger Rechtsakt ist. Oftmals ist dieser Akt auch mit einem Gegengeschäft verbunden, indem eine Schenkung oder sonstige vermögenswerte Zuwendung an die Betreffenden im Gegenzug für die Unterschrift gegeben wird.

Es geht nicht nur ums Recht

Doch ließ schon alleine die Tatsache, dass M. die Unterhaltung nicht unter sechs oder mehr Augen im familieninternen Umfeld hatte stattfinden lassen wollen, sondern einen Mediator zu Rate zog, vermuten, dass hier nicht primär rechtliche Aspekte im Zentrum standen. Dieser Verdacht sollte sich schon beim ersten Gespräch mit den beiden Söhne bestätigen. Als sich A. und C. wenige Tage nach dem ersten Kontakt mit M. meldeten, klang bei allem Interesse an einer klaren Lösung immer noch ein etwas skeptischer Unterton mit. Beide waren aber gerne bereit, sich der Diskussion zu stellen, worauf ein baldiger Termin gefunden werden konnte.

Die erste Sitzung

A. und C. erschienen etwas früher, sodass sich auch die Möglichkeit ergab, mit den beiden jungen Männern im Rahmen von Small-Talk zu plaudern. Sie kannten Mediation bereits aus der Schule und hatten Erfahrungen mit Peer-Mediation gesammelt, was die Arbeit erleichtern sollte. Beide waren für ihr Alter sehr reflektiert. Dennoch ließen sie in Andeutungen durchblicken, dass sie vom Vater enttäuscht waren. Als M. die Praxis betrat, war die Stimmung kurzzeitig angespannt, doch lockerte sie sich in kurzer Zeit, als die Söhne über ihre schulischen Mediationserfahrungen berichteten und zwei Anekdoten zum Besten gaben.

Der Mediator fasste seinen Wissenstand bezüglich des Anliegens von M. zusammen und bat alle Beteiligten ihn bei Irrtümern oder bedeutenden Auslassungen zu korrigieren. Hierauf fragten A. und C., ob sie denn auch über ihre Vorgeschichte und die empfundenen Kränkungen erzählen könnten. Nachdem M. hiermit einverstanden war, sprachen sie von jener Zeit, als sie erfuhren, dass der Lebensgefährte der Mutter eben nicht ihr leiblicher Vater war. Sie berichteten auch über jene Erzählungen der Mutter, die die erste Reaktion von M. auf die Nachricht der Schwangerschaft lange Zeit nicht überwunden hatte. Hierauf ersuchte M. um eine kurze Pause und verließ den Raum. Der Mediator ließ auch die beiden Söhne im Raum alleine und kehrte nach wenigen Minuten mit M. wieder in den Mediationsraum zurück.

M. entschuldigte sich für die Pause und schilderte seine Sicht der Dinge. Er wäre von der Situation damals völlig überfordert gewesen und hatte seine Reaktion lange Zeit bereut. Er hätte auch Verständnis für die Reaktion der Mutter gehabt, doch hätte diese Reaktion den Kontakt zu den Söhnen erschwert. Er hatte diese Thematik über viele Jahre nicht ansprechen wollen, da er ein schlechtes Gewissen aufgrund seiner ersten Reaktion hatte, doch brach es nun aus ihm heraus. Die Söhne hatten sich die Erzählung des Vaters stumm angehört und baten daraufhin, die erste Sitzung zu beenden, um die Worte des Vaters auf sich wirken lassen zu können. Der Mediator schlug auch vor, einen Folgetermin noch nicht gleich, sondern erst nach 48 Stunden zu vereinbaren, um das Geschehene gut setzen zu lassen und es verarbeiten zu können.

Der neue Termin

Als sich die Söhne per Mail und in CC an den Vater beim Mediator bezüglich eines neuen Termins meldeten, klang bereits in der Nachricht Zuversicht bezüglich einer konstruktiven Folgetermins durch. Sie erwähnten die Offenheit des Vaters sehr wertschätzend und schlugen drei Termine vor, wobei bereits der erste sowohl auch für den Vater, wie auch für den Mediator machbar war.

So konnte die Mediation bereits fünf Tage nach dem Ersttermin fortgesetzt werden. Die Söhne einigten sich mit dem Vater darauf dahingehend, das Augenmerkt der Gespräche trotz aller entstandenen Emotionen auf die ursprüngliche Thematik der Abgeltung des Erbrechts- und Pflichtteilsverzichts zu legen und wollten die Fragen der Beziehung zwischen Vater und Söhnen in einem anderen Setting besprechen.

Die Lösungsfindung

Um eine Basis für die Berechnung der Abgeltungszahlung zu finden, wurden zwei mögliche Wege angedacht. Einerseits wünschte er sich mit der derzeitigen Partnerin und zukünftigen Ehefrau auch zumindest ein Kind, was die Pflichtteilsansprüche der beiden Zwillinge noch weiter reduziert hätte, andererseits stand bei den Brüdern die Wahl der Ausbildung ebenso an, wie auch der Wunsch, sich eine gemeinsame Wohnung zu finanzieren.

In einem ersten Schritt legte M. seine aktuellen Vermögenswerte offen. Die potentiellen Pflichtteilsansprüche bei einem aktuell eintretenden Erbfall hätten somit eine mittleren 5-stelligen Betrag pro Person ausgemacht, womit beide Söhne grundsätzlich auch einverstanden waren. Die Zusage des Vaters, sich auch nach Absprache mit der Mutter seiner Söhne nach Möglichkeit und Wunsch der Söhne unterstützend bei deren Studium einzubringen, wurde mit vorsichtigem Wohlwollen aufgenommen, sodass die Einigung zwischen M., A. und C. bereits handschlagfähig war. Doch hier unterbrach nun der Mediator den Termin und schlug vor, sich noch einmal in Ruhe mit einem außenstehenden Rechtsbeistand hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen des Erbrechts- und Pflichtteilsverzichtes zu besprechen.

Schließlich wäre ein entsprechender notarieller Rechtsakt auch mit einer lebenslangen Bindungswirkung versehen und sollte daher nicht vorschnell geschehen. Die Beteiligten willigten ein und vereinbarten in der folgenden Woche einen Termin bei einem befreundeten Notar, um sich eingehend beraten zu lassen. Bei diesem Termin war nun auch die Mutter der Zwillinge anwesend, um die Interessen ihrer Söhne gewahrt zu wissen.

Abschlusstermin

Beim Abschlusstermin, der aufgrund der eingehenden Beratung relativ kurz gehalten werden konnte, gab es eine Einigung, die in Zahlen noch etwas über dem ersten Angebot des Vaters lag. Ebenso stellten A., C. und M. unverbindlich in den Raum, nach einer gewissen Pause die höchstpersönlichen Sichtweisen der vergangenen 18 Jahre zu besprechen und einander nun nach vielen Jahren langsam besser kennenzulernen.

Mediation kann mehr

Mediation bedeutet nicht immer nur die Auflösung von scheinbar zuwiderstehenden Interessen und unüberbrückbaren Konflikten. Sie kann auch einfach bei jenen Gesprächen unterstützen, die aufgrund einer langen Vorgeschichte schwierig ins vielzitierte Laufen zu bringen sind. Wie in dem geschilderten Fall führt gelegentlich der ursprüngliche Wunsch über Umwege zu noch viel weitergreifenderen Ergebnissen. (Ulrich Wanderer, 8.2.2024)