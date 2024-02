Wenn der Wind an Fenstern und Türen rüttelt, ist das kein Grund zur Sorge – größere Schäden richten Sturmböen auf Dächern an

In Teilen des Landes geht es derzeit stürmisch zu. Wer draußen unterwegs ist, muss sich selbst und Dinge, die ihm lieb sind, festhalten. Und wer zu Hause ist, hört den Wind durchs Fenster pfeifen und an den Fenstern rütteln. Je stärker der Wind, umso lauter wird es. Wer unter dem Dach wohnt, hört irgendwann vielleicht sogar die Dachziegel scheppern. Muss man sich deswegen Sorgen machen?

Dass die Fenster bei starkem Wind Schaden nehmen, ist unwahrscheinlich. Getty Images

Grundsätzlich nicht, sagen Expertinnen und Experten. Die aktuellen Sturmböen müssen Fenster und Häuser aushalten. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Fenster dadurch Schaden nehmen. Dass es pfeift und man sogar die Zugluft spürt, ist laut dem Sachverständigen Remeco Rainer Reichel zulässig, und selbst dass der Wind an Fenstern und Türen rüttle, sei kein Grund zur Sorge.

Reichel hatte aber im zehnten Bezirk in Wien auch schon einmal einen Einsatz, bei dem ein Sturm mehrere Fenster herausgerissen hat, "das war jedoch infolge einer mangelhaften Montage". Was das Pfeifen und die Zugluft allerdings tatsächlich reduzieren kann, ist eine regelmäßige Wartung der Fenster, sagt Reichel. "Die Fenster gehören alle paar Jahre neu eingestellt."

Kritisch werde es immer, wenn in Durchzugsräumen ein Fenster offen stehe und auf der anderen Seite eines geschlossen sei, sagt Matthias Ratheiser, Geschäftsführer des Forschungsinstituts Weatherpark. "Wenn das Fenster marod ist, könnte es schon sein, dass das geschlossene Fenster aus der Fassung gedrückt wird."

Blick aufs Dach

Deutlich häufiger gibt es aber Sturmschäden auf den Dächern. "Das geht bei 80 bis 100 km/h los", sagt Reichel. Bei diesen Windstärken verschiebt sich auf Dächern mit klassischer Ziegeleindeckung schon einmal ein Ziegel. Auch der Kies auf Flachdächern wird gern vom Wind geholt, wenn die Körnung zu klein ist.

Wer ein altes Dach hat, sollte nach einem Sturm einen Blick aufs Dach werfen, weil bereits angebrochene Ziegel beim nächsten Sturm leicht vom Dach fliegen – und bei Schäden, die dadurch entstehen, der Gebäudeeigentümer haftet.

Für die Planung von Gebäuden gibt es heute eine Windlastnorm, die festlegt, wie viel Wind das Gebäude als Ganzes und einzelne Fassadenteile aushalten müssen. Besonders hoch ist diese Windlast an Ecken des Gebäudes. Aber auch in der gründerzeitlichen Stadt, die lange vor diesen Normen errichtet wurde, halten sich die Schäden durch Sturmböen, wie sie aktuell durch die Stadt pfeifen, in Grenzen.

Wien, die Küstenstadt

Auch weil Wien insgesamt eine recht windige Stadt ist und die Häuser auch früher schon entsprechend geplant und gebaut wurden. Was das Windklima angeht, zählt Wien laut Ratheiser als Küstenstadt. Meer gibt es zwar keines, dafür pfeifen aber mehrmals im Jahr Orkanböen durch die Straßen.

Die stärkste jemals in Wien gemessene Böe war 1946 mit 139 Kilometern pro Stunde unterwegs. "Bei einer solchen Kategorie muss man dann schon damit rechnen, dass Schäden an Fassaden, Gerüsten und Kränen entstehen", sagt Ratheiser. Auch die Äste von gesunden Bäumen brechen erst bei einem solchen extremen Ereignis.

In Städten gibt es Grätzel, in denen der Wind stärker bläst als in anderen Teilen der Stadt. "In der Stadt gibt es viele Hindernisse", sagt Ratheiser. Die Häuser lenken den Wind, der auf sie trifft, in unterschiedliche Richtungen ab. "So wird das Windfeld böig und chaotisch." Was kompliziert klingt, macht sich besonders rund um Hochhäuser bemerkbar. Eine Böe kann einem die Haube vom Kopf und das Einkaufssackerl aus der Hand wehen – und immer wieder bringt starker Wind Menschen sogar zu Fall.

Donauplatte und Wienerberg

Bei der Planung von Hochhäusern ist daher heute eine Windsimulation notwendig, um genau das zu vermeiden. Sehr häufig gibt es die Probleme aber, wenn die Gebäude schon stehen – in Wien sind die Böen zum Beispiel auf der Donauplatte oder am Wienerberg sehr stark.

Ein nachträgliches Nachrüsten ist zwar möglich – etwa durch Windschutzwände oder durch Straßenmöblierung oder Hecken, die den Böen Einhalt bieten sollen. Allerdings sind solche Maßnahmen nur für bestimmte Bereiche – etwa den Haupteingang – geeignet. Rundherum wird der Wind also weiter pfeifen. (Franziska Zoidl, 8.2.2024)