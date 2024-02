Eine Person kam bei dem Brand in der Grazer Innenstadt ums Leben. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Nach dem tödlichen Brand in einer Bar in der Grazer Innenstadt am Morgen des Neujahrstages hat die Staatsanwaltschaft Graz nun auch Ermittlungen gegen den Betreiber des Lokals aufgenommen. Wie die "Kronen Zeitung" am Dienstag berichtete, könnte es feuerpolizeiliche Mängel gegeben haben. Die Rede ist von versperrten Fluchtwegen und abgelaufenen Feuerlöschern. "Diese Sachverhalte versuchen wir jetzt aufzuklären", bestätigte Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Sprühkerze möglicher Auslöser

Bei dem Feuer war eine junge Niederösterreicherin ums Leben gekommen, 21 Gäste wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Ursache für den Brand ist laut Bacher noch immer nicht bekannt und wird noch ermittelt. Offen ist auch noch, wer dafür verantwortlich sein könnte. Eine Art Sprühkerze könnte der Auslöser gewesen sein, aber wer diese in der Hand hatte, sei noch völlig unklar. Gegen den Lokalbetreiber wird wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (APA, 6.2.2024)