Die berühmteste Werbefamilie Österreichs steht im Dienst von XXXLutz und feiert heuer ihr Jubiläum. Ein Ende ist nicht in Sicht

Wien – Was für die einen Kult ist, finden die anderen seit Jahren nervtötend: Seit 25 Jahren geistert die fiktive Werbefamilie Putz durch Österreichs Wohnzimmer, um Werbung für den Möbelhändler XXXLutz zu machen. Max (Hubert Wolf), Linda (Cecile Nordegg), Putzi (Stefan Bauer) und Oma Putz (Trude Fukar) sind im Jahr 1999 ins Möbelhaus eingezogen, um zu bleiben – wenn auch in mittlerweile anderer Besetzung. Die Familie Putz kommt aus der Kreativschmiede der Agentur DMB, die zuvor als Demner, Merlicek & Bergmann firmierte.

Die Familie Putz am Beginn ihrer TV-Karriere: Max (Hubert Wolf), Linda (Cecile Nordegg), Putzi (Stefan Bauer) und Oma Putz (Trude Fukar). DMB

Die XXXL-Familie bekam im Laufe der Zeit auch Zuwachs, daran erinnert DMB in einer Aussendung: 2009 kam Ixi (Chiara Pisati) als Freundin von Putzi dazu. Bis 2010 spielte Trude Fukar die Oma Putz, bis sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der Familie Putz verabschieden musste. Fukar starb im Jahr 2012.

Zdenka Hartmann-Procházková (1926–2021) schlüpfte bis 2020 in die Rolle der Oma Putz. Beide Omas verkörperten die Rolle weit über das Alter von 90 Jahren hinaus. Derzeit ist Viktoria Brams als Oma Putz Teil der Familie. Die anderen Rollen blieben über die 25 Jahre unverändert.

Die aktuelle Familie Putz. DMB

Das eine oder andere Mal sorgte die Werbefamilie auch für Aufregung. Etwa im Jahr 2017 mit der Kampagne "Das sind die Zehn Gebote des XXXLutz". Sie führte zu zahlreichen Beschwerden beim Österreichischen Werberat, weil sich einige in ihren religiösen Gefühlen verletzt sahen. Für einen kleinen Eklat im Rahmen dieser Kampagne sorgte auch der Spruch "Spar dir den Kommentar, sonst kommst du ins Heim". Er rief etwa den Pensionistenverband auf den Plan.

Das 25-Jahr-Jubiläum wird natürlich in der aktuellen Kampagne zelebriert.

XXXLutzAT TV-Spot Bundespräsident

Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

XXXLutz TV-Spot 2024 – 25 Jahre Familie Putz (Jubiläumsaktion)

XXXLutz feiert das große 25 Jahre-Jubiläum von Familie Putz mit einer sensationellen Jubiläumsaktion: Es warten bis zu –50 % Markenrabatt vom Herstellerlistenpreis* auf Sie, zusätzlich lässt sich mit den XXXL Jubiläumsgutscheinen** bis zu 600 Euro sparen. *gü XXXLutz Österreich

Ein Ende der Familie Putz scheint nicht in Sicht, denn Mariusz Jan Demner lässt sich in der Aussendung folgendermaßen zitieren: "Die Familie Putz zeigt, wie wichtig das konsequente Durchziehen einer Idee, gar über Jahrzehnte ist – natürlich immer wieder mit frischen, neuen Ideen aufgeladen. Der XXXL-Erfolg dieses Kunden macht auch uns nach all den Jahren ein wenig stolz. Und: Wir sind noch lange nicht fertig." (red, 6.2.2024)