Wien Nachwuchs bei stark gefährdeten Chamäleons im Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn sind stark gefährdete Chamäleons geschlüpft. Die Männchen der Vosseler-Zweihornchamäleons tragen auffällige Hörner, die an eine überdimensionale Nase erinnern. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet im Osten Afrikas ist winzig. Durch die Zerstörung ihres Lebensraums sind sie stark gefährdet, gab der Tiergarten am Dienstag bekannt. Im Rahmen eines Artenschutzprogramms wurde die Tierart in Schönbrunn nun erfolgreich gezüchtet