Außerdem eine Reportage über Senioren am Steuer, eine Doku über den US-Porno "Deep Throat" und das Schweizer Drama "Drei Winter"

17.30 GESPRÄCH

Abseits der Geschlechterordnung Wie ver­ändern selbstbestimmte Identitäten eine ­binäre Gesellschaft? Bei Martin Wassermair sind Conny Felice (Geschäftsführerin Hosi Salzburg) und die nichtbinäre Schauspiel­person Jona Moro zu Gast. Bis 20.15, Dorf TV

Singt ein Ständchen für den Präsidenten der Region: Sophie Quinton in der Krimikomödie "Who Killed Marilyn?", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte / Jean-Claude Lother

20.15 KRIMIKOMÖDIE

Who Killed Marilyn? (Poupoupidou, F 2011, ­Gérald Hustache-Mathieu) Krimiautor David Rousseau (Jean-Paul Rouve) verschlägt es wegen einer Erbschaftsangelegenheit in die kälteste Region Frankreichs. Als dort unter einer tiefen Schneedecke die Leiche der schönen Candice Lecoeur (Sophie Quinton), einer lokalen Berühmtheit, gefunden wird, misstraut er den Ermittlungen und nimmt eigene Recherchen auf. Der lakonische Krimi ist zugleich eine Hommage an Marilyn Monroe. Bis 21.50, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Rüstig oder rostig? Senioren am Steuer In fast allen Ländern der EU werden ab gewissen Altersgrenzen Nachweise der Fahrtüchtigkeit der Lenkerinnen und Lenker verlangt. In Österreich ist der Führerschein für Privatpersonen hingegen de facto ein Geschenk für die Ewigkeit. Bis 21.05, ORF 1

21.50 DOKUMENTATION

"Deep Throat" – Als der Porno salonfähig wurde Die Doku erzählt von den Schockwellen, die im Sommer 1972 Deep Throat, der erste Pornofilm für ein breites Publikum, in den USA auslöste, und beleuchtet auch, wie der Film entstehen konnte und welche bis heute gültigen Fragen er aufwirft. Bis 22.45, Arte

21.55 REMAKE

Shaft – noch Fragen? (Shaft, USA 2000, John Singleton) In mancher Hinsicht Remake, aber auch Fortsetzung der legendären Blaxploitation-Filmreihe der 70er-Jahre. Samuel L. Jackson schlägt sich wacker als New Yorker Detektiv Shaft. Der ursprüngliche Darsteller Richard Roundtree taucht ebenso in einer Gastrolle auf wie Originalregisseur Gordon Parks und Soul-Gigant Isaac Hayes, Schöpfer des formidablen Shaft-Soundtracks. Bis 23.45, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Spezial: Netanjahu, die USA und der Weg in den Gaza-Krieg Geschätzte 25.000 Menschen sind im Gazakrieg bereits umgekommen. Die Doku zeichnet die Entwicklung seit dem Friedensprozess von Oslo Anfang der 1990er-Jahre bis zum verheerenden Terrorangriff der Hamas im Oktober des Vorjahres und dem anhaltenden Krieg in Gaza nach. Bis 0.00, ORF 2

22.45 DRAMA

Drei Winter (CH/D/F 2022, Michael Koch) In einem entlegenen Schweizer Bergdorf wird die noch junge Liebe von Anna und Marco auf eine harte Probe gestellt: Nach der Hochzeit erfahren sie, dass Marco an einem bösartigen Hirntumor leidet, der auch zu Verhaltensänderungen führt. In schweizerdeutscher Sprache erzählt der Film in kontemplativen Bildern von einer unbeirrbaren Liebe und wirft einen geradezu ethnografischen Blick auf die Arbeits- und Lebenswelt einer Bergregion. Bis 1.00, Arte