Frans Krätzig: von München nach Wien-Favoriten. IMAGO/Ulrich Wagner

Wien/München - Die Wiener Austria hat bis Saisonende den deutschen Defensivspieler Frans Krätzig von Bayern München ausgeliehen. Der 21-jährige DFB-Nachwuchsteamspieler hatte beim deutschen Rekordmeister im Herbst seine ersten sieben Profieinsätze (Viermal in der Liga, zweimal im Pokal und einmal in der Champions League) erhalten. Nun soll Krätzig in der österreichischen Fußball-Bundesliga Einsatzminuten sammeln und den strauchelnden Wienern im Frühjahr weiterhelfen.

"Ich bin überzeugt, dass er uns im Frühjahr verstärken wird. Er ist ein ballsicherer und technisch guter Fußballer, der aufgrund seiner fußballerischen Qualität sehr variabel einsetzbar ist: links, halblinks oder auch auf der linken Achter- oder Sechser-Position - er gibt uns mehr Flexibilität", sagte Austria-Trainer Michael Wimmer.

Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner ist von Krätzigs Qualitäten überzeugt. "Nicht ohne Grund war er in dieser Saison immer Teil des Kaders von Thomas Tuchel. Die Bayern planen langfristig mit ihm, haben seinen Vertrag erst im Oktober bis 2027 verlängert", so Ortlechner. Die Bayern wollen langfristig vom Leihgeschäft profitierten. "Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", sagte der in München verantwortliche Sportdirektor Christoph Freund.

Krätzig selbst sagte: Ich denke, ich habe hier die perfekte Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und Spielzeit zu sammeln, gleichzeitig aber auch dem Verein zu helfen. Mein erster Eindruck ist sehr gut, die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit Trainer Michael Wimmer, den ich noch aus Nürnberg kenne, waren super. Ich möchte der Mannschaft auf jeden Fall helfen – das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Natürlich möchte ich Spielminuten sammeln, aber es geht jetzt darum, mit diesem richtig coolen Verein zu zeigen, dass wir oben mitspielen können – deshalb bin ich hier."

Stürmer aus Cartagena

Der SK Rapid reagierte mit der leihweisen Verpflichtung des Schweden Isak Jansson bis Saisonende auf mehrere Verletzte in der Offensive. Der 22-Jährige wurde vom spanischen Zweitligisten FC Cartagena geholt, für den er seit seinem Wechsel aus seiner Heimat von Kalmar FF im Sommer 2022 in 50 Pflichtspielen drei Tore erzielt hat. Rapid sicherte sich für den Sommer eine Kaufoption auf den mehrfachen Nachwuchsnationalteamspieler Schwedens.

"Er ist auf beiden Flügelpositionen, aber auch als zweite Spitze einsetzbar und bringt viel Dynamik, Speed und eine gute Mentalität mit. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns auch auf längere Sicht eine Verstärkung sein kann", sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer.(APA, red, 6.2.2024)