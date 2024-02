Etwa ein Drittel der Praktika in der EU ist unbezahlt. IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Brüssel – Eine am Dienstag veröffentlichte Analyse des Europäischen Rechnungshofs (ERH) warnt vor großen Qualitätsunterschieden bei Praktika in der EU: Angefangen von der Definition des "Praktikums" über die Anforderungen bis zur Bezahlung unterscheiden sich die Bedingungen für Praktikantinnen und Praktikanten je nach Mitgliedsland stark. Wie in vielen anderen EU-Ländern gibt es laut Analyse auch in Österreich keine gesetzliche Definition, was ein "Praktikum" ausmacht.

Auch wenn es keine offiziellen Statistiken über Praktika in der EU gibt, schätzen die EU-Prüfer, dass jährlich bis zu 3,7 Millionen junge Menschen ein Praktikum absolvieren. "Praktika haben für viele junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Daher sollten Praktika auch von entsprechender Qualität sein", betont Eva Lindström, das für die Analyse zuständige Mitglied des Rechnungshofs. "Die derzeitige Überarbeitung der politischen Leitlinien der EU für Praktika ist eine gute Gelegenheit, um die von uns aufgezeigten Herausforderungen anzugehen."

Unverbindliche Leitlinien

Der EU-Rechnungshof kritisiert, dass die EU-Länder den Begriff "Praktikum" immer noch äußerst unterschiedlich definierten. 16 von ihnen hätten den Begriff überhaupt nicht rechtlich eingegrenzt. Auch die (rechtlich unverbindlichen) EU-Leitlinien von 2014, die qualitative Anforderungen für Praktika vorgeben, würden immer noch sehr unterschiedlich beachtet. Die Prüfer warnen daher vor möglicherweise ungleichen Chancen auf einen Praktikumsplatz je nach Heimatland.

Die EU-Leitlinien würden zudem nicht klären, ob und unter welchen Bedingungen Praktikanten als Arbeitnehmer gelten. Dies habe auch EU-rechtliche Folgen, da Praktikanten nur dann durch die EU-Rechtsvorschriften über Arbeitnehmerrechte geschützt seien. In Österreich unterliegen Praktika auf dem freien Markt den allgemeinen arbeitsrechtlichen Regelungen, für Praktika im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen gelten spezifische Vorschriften. Für diese Praktika habe Österreich als einer von nur zwei Mitgliedstaaten die Qualitätsstandards gemäß der Empfehlung des Rats von 2014 vollständig umgesetzt.

Ein Drittel der Praktika ist unbezahlt

Umfragen zufolge erhält derzeit rund ein Drittel aller Praktikanten in der EU kein Geld für ihre Arbeit. Junge Menschen müssten ein Praktikum ablehnen, weil sie es sich nicht leisten könnten, und hätten dann wiederum weniger Qualifikationen für den Arbeitsmarkt, so die Analyse des ERH. In Österreich erhalten laut Eurobarometer-Umfrage von 2023 rund 70 Prozent aller Volontäre eine Vergütung. Deutschland liegt hier mit 40 Prozent an letzter Stelle. In Polen werden hingegen fast 90 Prozent der Freiwilligen entlohnt.

Ein Praktikum ist laut EU-Definition eine Arbeitserfahrung von begrenzter Dauer, die eine Lern- und Ausbildungskomponente umfasst. Für Bildung und Beschäftigung sind in erster Linie die EU-Mitgliedstaaten zuständig. EU-Programme wie Erasmus+, die direkt von der EU-Kommission verwaltet werden, bieten jedoch Förderungen vor allem für grenzüberschreitende Praktika. Auch bei den EU-Institutionen selbst sind jährlich insgesamt rund 4.700 bezahlte Volontärinnen und Volontäre eingesetzt. (APA, 6.2.2024)