Einen ersten Anlauf könnte man bei den ganz großen und schweren Autos nehmen: Dass ausgerechnet die Wiener Innenstadt eine der größten SUV-Dichten in ganz Österreich hat, ist absurd. Da gibt es keine Hindernisse zu bewältigen. Diese Karossen sind Statussymbole, die der Eitelkeit ihrer Besitzer schmeicheln sollen – und das darf ruhig kosten. (Michael Völker, 7.2.2024)

Noch ist das eine Utopie. Es ist klar, dass manche Stadtbewohner in gewissen Konstellationen oder unter bestimmten Umständen auf ein Auto angewiesen sind. Das spricht nicht dagegen, die Zahl der Fahrzeuge zu reduzieren. Viele Wege, die wir selbstverständlich mit dem Auto erledigen (so wir noch eines haben), ließen sich auch ohne bewerkstelligen. Der öffentliche Verkehr in den städtischen Ballungsgebieten ist gut ausgebaut, könnte aber noch besser und dichter sein.

Geparkte Autos verstellen in riesigem Ausmaß wertvollen Lebensraum in dicht besiedelten Gebieten. Dieser Raum könnte die Lebensqualität der Stadtbewohner wesentlich verbessern, wenn er anders genützt werden würde: mit mehr Bewegungsmöglichkeiten, mehr Freiraum, mehr Grünflächen, weniger Angst um die Kinder.

Autos gehören raus aus der Stadt. Oder unter die Stadt, in leistbare Garagen. Autos verpesten nicht nur die Luft – noch tun sie das –, sondern nehmen auch enorm viel Platz weg. Da helfen auch Elektroautos wenig: Es sind in der Regel sehr große (und zu teure) Fahrzeuge.

KONTRA: Städte sind für alle da

von Thomas Mayer

Autos gehören zum modernen Leben. Das ist mehr denn je von Mobilität geprägt, auf dem Land und in der Stadt. Sie sind so selbstverständlich wie Elektroroller und Lastenfahrräder, Busse und U-Bahnen. Und sie sind so praktisch wie andere energiefressende Annehmlichkeiten im Alltag: Kühltruhen für Fertiggerichte oder Klimaanlagen.

Autos, ob mit E-Antrieb oder Benziner, sind auch Ausdruck sozialen Aufstiegs. Gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, brauchen sie, sei es beim täglichen Pendeln zur Arbeit oder wenn größere Familien mal zum Einkaufen oder Kinoausflug in die Stadt fahren wollen. Das muss man sich leisten können.

Wer den Slogan "Autos raus aus der Stadt!" propagiert – die Grünen in Graz oder Bobos in Wiener Innenstadtbezirken –, muss sich einem komplexen Problem stellen. Klima schützen, Raum ohne Autos schaffen, das ist okay. Aber die Frage ist auch: Wem gehört die Stadt? Es kann nicht sein, dass nur diejenigen leistbar parken können, die einen Meldezettel haben.

Die in Paris durchgeführte Abstimmung zeigt, wie wenig smart Lösungen sind, wenn sie ideologisch-populistisch motiviert sind. Innenstadtpariser, die einen teuren Wagen mit mehr als 1600 Kilogramm Gewicht – vulgo: "Luxus-SUV" – besitzen, dürfen weiter billig parken. Eine sechsköpfige Familie, die im geräumigen VW Sharan (ca. 1753 kg) oder Peugeot 5008 von auswärts anreist, soll 225 Euro für sechs Stunden Parken zahlen. Absurd. Da muss es intelligentere Lösungen geben. (Thomas Mayer, 7.2.2024)