Im vergangenen Jahr haben insgesamt 58.698 Menschen in Österreich Asyl beantragt. Im Jahr 2022 waren es 108.781 Anträge gewesen, die höchste Zahl seit vielen Jahrzehnten. Zwar seien die Antragszahlen damit gegenüber 2022 um 48 Prozent zurückgegangen. Sie befänden sich aber immer noch auf "sehr, sehr hohem Niveau", sagte dazu Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im STANDARD-Interview. Doch es zeige, "dass offensichtlich Maßnahmen, die national ergriffen worden sind, auch gewirkt haben".

Keine guten Freunde: Innenminister Gerhard Karner (links) und sein Vorvorvorvorgänger, FPÖ-Chef Herbert Kickl. IMAGO/SEPA.Media

Konkret sprach Karner die verstärkten Grenzkontrollen sowie bilaterale Polizeieinsätze wie die Operation Fox an der österreichisch-ungarischen Grenze an. Auch sei es gelungen, die Asylverfahren deutlich zu beschleunigen: ein Bündel an Maßnahmen, das letztlich das Geschäft der Schlepper gestört habe. "Wenn Schlepper merken, Österreich ist schwierig zu durchqueren, werden sie den Weg rund um Österreich machen", sagt Karner.

"Wir sind nicht Zielland Nummer eins"

Laut der Statistik blieben im vergangenen Jahr bei Weitem nicht alle in Österreich registrierten Asylsuchenden tatsächlich hier. Bei rund 31.000 Personen lief 2023 das Verfahren aus – was im Regelfall bedeutet, dass es sich dabei um Flüchtlinge handelt, die ein anderes Zielland als Österreich hatten und in dieses weitergereist sind.

Auf diesen Umstand nahm auch Karner Bezug: "Wir sind zwar nicht Zielland Nummer eins, aber wir sind in vielen Fällen jenes Land, wo viele das erste Mal um Asyl ansuchen", sagte er. Grund dafür sei, dass "Österreich ein ordentlicher Rechtsstaat ist, zu dem ich mich auch bekenne".

Im Nachbarland Ungarn etwa sei das im Asylbereich nicht der Fall: "Ungarn hält sich in dieser Frage nicht an die europäischen Regelungen. Wir tun das schon", sagte Karner - und kritisierte in diesem Zusammenhang FPÖ-Chef Herbert Kickl. Als Innenminister habe Kickl in Asylfragen gleichermaßen Rechtsstaatlichkeit walten lassen: "Jetzt bläht er sich so groß auf und verspricht alles Mögliche, was er selbst nie gemacht hat."

26.500-mal Schutz gewährt

Laut Asylstatistik standen vergangenes Jahr den rund 60.000 Asylantragstellern genau 26.500 Personen gegenüber, die in Österreich Schutz erhielten. Knapp 16.800 Menschen wurde Asyl gewährt, gut 8000 bekamen subsidiären Schutz, und etwa 1750 Personen durften aus besonders berücksichtigungswürdigen, meist humanitären Gründen im Lande bleiben. Gegenüber 2022 ist das ein Gesamtplus von 4500 Schutztiteln. (Irene Brickner, Michael Völker, 6.2.2024)