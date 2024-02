Mit Peter Prevc tritt einer der erfolgreicheren Springer bald ab. APA/ERWIN SCHERIAU

Ljubljana - Der slowenische Skisprung-Star Peter Prevc hat am Dienstag das Ende seiner Karriere mit Ende der laufenden Saison angekündigt. Der 31-Jährige kann auf eine sehr erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. Zu seinen größten Triumphen zählen der Sieg im Gesamtweltcup und bei der Vierschanzen-Tournee im Winter 2015/2016 sowie mehrere WM- und Olympiamedaillen. Seinen einzigen Einzeltitel holte der Sieger von 23 Weltcupbewerben 2016 bei der Skluflug-WM am Kulm.

Ende Jänner gewann Prevc in der Steiermark für Slowenien unter anderem mit seinem jüngeren Bruder Domen Team-Gold bei der Flug-WM. 2015 war er in Vikersund zum damaligen Weltrekord von 250 Meter gesegelt. Seine letzten Flüge wird er Ende März beim Weltcup auf seiner Heimschanze in Planica bestreiten. (APA, 6.2.2024)