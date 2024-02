In Teilen der ukrainischen Hauptstadt ist laut Bürgermeister Witaly Klitschko der Strom ausgefallen. Der ukrainische Präsident wird zu einem erneuten Besuch in Deutschland erwartet

Menschen suchen Schutz in U-Bahn-Stationen in Kiew. REUTERS/THOMAS PETER

Kiew/München/Washington – Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Militärangaben Kiew und andere Städte in der Ukraine massiv mit Raketen angegriffen. In Teilen der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist laut Bürgermeister Witaly Klitschko der Strom ausgefallen. Herabfallende Trümmer abgefangener russischer Raketen hätten Stromleitungen beschädigt, erklärt er. Es habe in der Früh zwei Angriffswellen gegeben. Demnach dauert der Luftalarm bereits zwei Stunden.

In der Hauptstadt seien am Mittwoch in der morgendlichen Hauptverkehrszeit mehrere Explosionen zu hören gewesen, weil die Luftabwehr im Einsatz sei, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Ob es Opfer oder Schäden durch die Angriffe gibt, war zunächst noch nicht klar. Laut Klitschko brach wegen des Beschusses ein Brand in einem Wohnblock in Kiew aus. Die Rettungskräfte seien dorthin unterwegs.

Reuters-Reporter berichteten von lauten Detonationen kurz vor 7 Uhr Ortszeit. Im ganzen Land heulten ab etwa 6 Uhr am Morgen die Sirenen und warnten vor Luftangriffen. Der Gouverneur der Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine, Oleh Sinehubow, teilte mit, in der Stadt Charkiw seien Gebäude von russischen Raketen getroffen worden. Es handle sich nicht um Wohnhäuser.

Selenskyj Ende kommender Woche in Deutschland erwartet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird Ende kommender Woche zu seinem zweiten Besuch in Deutschland seit Beginn des Krieges mit Russland erwartet. Wie der "Tagesspiegel" am Mittwoch einem Vorabbericht zufolge berichtete, plant der Staatschef eine Visite im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 16. bis 18. Februar stattfindet. Der Ablauf und der genaue Zeitplan sind aus Sicherheitsgründen noch Verschlusssache.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, bestätigte dem Blatt zwar nicht die Teilnahme, erklärte aber, man habe den ukrainischen Präsidenten zur Konferenz eingeladen. Selenskyj hatte Deutschland im Mai vergangenen Jahres zuletzt besucht. Er traf sich damals mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin und nahm in Aachen den Karlspreis entgegen.

Biden wirft Donald Trump Sabotage bei Ukraine-Hilfen vor

US-Präsident Joe Biden hat seinem Vorgänger, dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump, vorgeworfen, die Verabschiedung eines milliardenschweren Hilfspakets für die Ukraine im US-Kongress zu untergraben. "Alles deutet darauf hin, dass über diesen Gesetzentwurf nicht einmal im Senat abgestimmt wird. Warum? Aus einem einfachen Grund: Donald Trump", sagte Biden in einer kurzfristig anberaumten Rede am Dienstag in Washington.

"Weil Donald Trump denkt, es sei politisch schlecht für ihn", so Biden. Der Ex-Präsident würde dieses Problem "lieber instrumentalisieren, als es tatsächlich zu lösen". Die Freigabe neuer US-Hilfen für die Ukraine wird von einem innenpolitischen Streit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Parlament blockiert. Republikaner haben unter anderem Zweifel an der Unterstützung für die Ukraine angemeldet oder lehnen diese völlig ab. (APA, red, 7.2.2024)