Warum gerade der Fasching zu einer Zeit geworden ist, in der perverse Esskreationen in Supermärkten und Restaurants aufpoppen, ist nicht ganz klar. Die letzten Jahre aber sorgten immer wieder für seltsame Kombinationen, die man als Normalbürger eher selten auftischt. 2019 gab es den Leberkäsekrapfen, der fleischige Wucht und süße Marmelade zum ersten Mal verband und quasi viral ging. Der große Hype um die Perversion inspirierte danach zahlreiche Marketingmenschen. Billa hatte in der Corona-Zeit das Schnitzel im Krapfen im Angebot, die Burgerkette Le Burger servierte ihr Fleischpatty in einen aufgeschnittenen Krapfen, Marillenmarmeladefüllung und Zuckerhaube inklusive.

Heuer will man bei Le Burger den Gag fortführen. Man habe den Krapfenburger weiterentwickelt, heißt es. Heraus kam aber mehr Burger als Krapfen, mehr klassisches Weckerl als aufregender Marketingcoup. Vom Krapfen bleiben nur mehr Boden und Deckel übrig, die Marillenmarmelade fehlt, stattdessen bettet man das Laibchen auf Preiselbeermarmelade. Selbst mit dem Zucker ist man in der 2024-Ausgabe sparsam. Als Käse entschied man sich für Camembert, eine klassische wie fade Kombination.

Veggieversion mit Zucchinilaibchen. Foto: Kevin Recher

Krapfen nur mehr Nebenspieler

"Ich hab's mir grindiger erwartet", sagt eine Frau am Tisch beim Testessen am Dienstag. Man hätte es sich spannender erwartet: Dem klassischen Burger fehlt der Saft, er schockiert mehr durch Trockenheit als mit einem besonderen Geschmackserlebnis. Sauce darf ruhig reichlicher sein, das Fleischpatty wäre darob sehr dankbar. Der Käse, am ehesten bekannt als geschmolzene Geilheit jedes Burgers, liegt traurig und kalt in stückchenweise auf dem Fleisch.

Der Veggieburger fällt ganz durch. Der starke Gemüsegeschmack des Zucchinilaibchens spießt sich mit den Aromen von Preiselbeer und Camembert. Dagegen trumpft die Version mit Huhn auf: Die Panier ist knusprig und kracht zwischen den Zähnen, das Fleisch saftig frittiert, so überzeugt die Kombination bis zum letzten Biss. Vielleicht auch deswegen, weil man Preiselbeer und Frittiertes vom klassischen Schnitzel kennt.

Das Krapfenbrötchen ist in allen drei Versionen nur Nebenaspekt: In Zeiten von Briochebuns ist man als Burgerfan süßliche Noten in Brot und Burger ohnehin gewohnt. Das bissl Zucker on top fällt da geschmacklich gar nicht mehr auf.

Klarer Favorit: Krapfen und Hendl. Foto: Kevin Recher

Für 5,90 Euro werden die Krapfenburger von 12. bis 18. Februar in den Le-Burger-Filialen erhältlich sein. Der niedrige Preis soll zum Probeessen animieren, erzählt COO Daniel Chuchlik. Bis zum Launch nächste Woche will man weiter an der Rezeptur tüfteln, heißt es. Mehr Schmelz, mehr Sauce, mehr Mut das nächste Mal. Sonst kann man den Krapfen gleich ganz weglassen. (Kevin Recher, 7.2.2024)