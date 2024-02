Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson plant ein Interview mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. AFP/NATALIA KOLESNIKOVA/GIORGIO

"We've got problems. 'Tucker' wants to help fix them", verspricht Tucker Carlson. Ein Problem und seine Lösung geht der rechte US-Moderator auf seine Weise an: Carlson will denn russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin interviewen.

In einem rund vierminütigen Video auf X (vormals Twitter) erklärte Carlson, er wolle das Interview führen, weil "die Amerikaner ein Recht darauf haben, alles über den Krieg zu erfahren, in den sie verwickelt sind".

Das Interview wäre Putins erstes Einzelinterview mit einem westlichen Journalisten seit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022. Carlson ist derzeit in Moskau. Über seinen Besuch wird in russischen Staatsmedien offenbar intensiv berichtet.

"Mit Risiken verbunden"

"Ein solches Interview ist natürlich mit Risiken verbunden, und wir haben viele Monate lang darüber nachgedacht", sagte Carlson in dem Ankündigungsvideo. Die Reise nach Russland habe er selbst bezahlt. Das Interview will er machen, weil "die meisten Amerikaner keine Ahnung haben, was in dieser Region passiert – hier in Russland oder 600 Meilen entfernt in der Ukraine". Die Bevölkerung der englischsprachigen Länder scheine sich nicht bewusst zu sein, was der Konflikt bedeute. "Sie glauben, dass sich nichts geändert hat. Und das glauben sie, weil niemand ihnen die Wahrheit gesagt hat. Ihre Medien sind korrupt. Sie belügen ihre Leser und Zuschauer."

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hätten westliche Journalisten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehrfach interviewt, sagt Carlson in dem Video. Dabei handle es sich jedoch um "kriecherische Aufmunterungsversuche", die darauf abzielten, Selenskyjs Forderung nach einer immer stärkeren Beteiligung der USA am Krieg zu untermauern: "Das ist kein Journalismus – das ist Regierungspropaganda". In der Zwischenzeit habe sich "kein einziger westlicher Journalist die Mühe gemacht, Wladimir Putin zu interviewen", so Carlson.

Tucker Carlson ist seit Beginn des Krieges ein offener Verteidiger Putins. Kurz vor der russischen Invasion behauptete er, dass "der Hass auf Putin zum zentralen Ziel der amerikanischen Außenpolitik geworden ist", forderte aber seine Zuschauer auf, sich zu fragen, warum.

Wann genau das Interview stattfinden wird, ist unklar – aber Carlson sagte, es werde live und unbearbeitet auf seinen X-Account hochgeladen. Elon Musk, dem die Plattform gehört, hat laut BBC.com versprochen, das Interview nicht zu unterdrücken oder zu blockieren".

Tucker Carlson war einer der beliebtesten Moderatoren im amerikanischen Kabelfernsehen. Im vergangenen Jahr trennte sich Fox News überraschend von ihm. Carlson gilt als extrem rechts und gilt als Idol für Konservative und damit auch für die Republikanische Partei. Sein Vermögen wird – mit großer Schwankungsbreite – auf etwa 400 Millionen Dollar geschätzt. Zwischen 2016 und 2023 war er als Moderator einer politischen Late-Night-Talkshow sehr einflussreich und hat inzwischen eine Show auf X gestartet. (prie, 7.2.2024)