Rund zweieinhalb Jahre ist es her, dass Microsoft Windows 11 in fertiger Version an den Start gebracht hat. Und im Oktober nächsten Jahres läuft dann auch der offizielle Support für Windows 10, einst von Microsoft als "das letzte Windows" tituliert, aus. Neue Features erhält das System bereits seit Ende 2022 nicht mehr.

Nicht verwunderlich ist, dass Microsoft bis zum Ende der Update-Versorgung von Windows 10 möglichst viele Nutzer dazu bewegen möchte, auf Windows 11 umzusteigen. Dabei greift man allerdings – und nicht zum ersten Mal – zu aufdringlichen Mitteln.

Microsoft

"Microsoft empfiehlt Windows 11 für Ihren PC"

Erste User, die weiterhin bei Windows 10 bleiben, melden laut Windows Latest nun die Wiederkehr von Anzeigen für das Upgrade. Nachdem bereits vergangenen Mai Werbung dafür ausgespielt worden war, scheint ein derweil noch optionales Jänner-Update erneut Einschaltungen mitzubringen.

Diese bestehen aus bildschirmfüllenden Pop-ups, wobei Nutzer sich durch mindestens drei Seiten klicken müssen. Beim ersten Pop-up heißt es, dass man "zu einem kostenlosen Upgrade auf Windows 11 berechtigt" sei. Zwei Buttons führen entweder zum direkten Download und Installation oder zur Planung des Upgrades in naher Zukunft. Erst in der Leiste am unteren Rand verbirgt sich neben einem Verweis auf die Feature-Liste von Windows 11 auch die Möglichkeit, weiter mit Windows 10 zu arbeiten.

Microsoft

Wer sich für letztgenannte Möglichkeit entscheidet, wird aufgefordert, es sich noch einmal zu überlegen. "Microsoft empfiehlt Windows 11 für Ihren PC", heißt es auf der Folgeseite. Dabei weist man darauf hin, dass Windows 11 ähnlich wie Windows 10 aussieht und zu bedienen ist, alle Dateien und Einstellungen beim Upgrade übernommen werden und man außerdem binnen zehn Tagen wieder zu Windows 10 zurückwechseln könne. Lehnt man erneut ab, wird im dritten Schritt unter der Überschrift "Sie bleiben bei Windows 10" eine Feature-Liste über Windows 11 präsentiert, dazu auch ein Hinweis, dass man das Upgrade jederzeit in den Einstellungen anstoßen könne. Nach dem Klick auf "Weiter Windows 10 verwenden" landet man letztlich wieder am Desktop.

Aufholjagd für Windows 11

Wie lange diese Eigenwerbung ausgespielt werden wird, ist nicht bekannt. Ebenfalls ist offen, wie vielen Windows-10-Usern sie angezeigt wird. Ein Teil von ihnen fällt jedenfalls heraus, da ihre Rechner offiziell nicht mit Windows 11 kompatibel sind. Microsoft hat für die neue Version unter anderem die Prozessorvorgaben deutlich verschärft. Im schlimmsten Fall könnte das laut einer Schätzung von Canalys dazu beitragen, dass nach dem Ende des Supports von Windows 10 über 200 Millionen PCs zu Elektromüll werden. In der Realität dürften die Folgen aber deutlich geringer sein.

Microsoft

Im Moment jedenfalls erfreut sich Windows 10 noch deutlich größerer Beliebtheit als sein Nachfolger. Laut Daten von Statcounter läuft Windows 10 auf rund zwei Dritteln aller Windows-Rechner, während die aktuelle Ausgabe auf knapp 28 Prozent kommt und nur langsam zulegt. Das längst nicht mehr unterstützte Windows 7 kommt auf 3, Windows 8 und 8.1, die auch keine Updates mehr erhalten, gemeinsam auf immerhin noch zwei Prozent. (gpi, 7.2.2024)