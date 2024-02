Ein 32-Jähriger warf dem Opfer den Rucksack zu – bei der Festnahme leugnete er den Diebstahl.

Wien – Das Opfer eines Wohnungseinbruchs hat am späten Dienstagabend wenige Stunden nach der Tat zufällig seinen gestohlenen Rucksack bei einem Mann in der Wiener U-Bahn-Station Aspernstraße in der Donaustadt entdeckt. Der 24-Jährige sprach den Dieb an, der warf ihm den Rucksack entgegen und flüchtete. Die gerufene Polizei nahm den Mann wenig später in einem Innenhof fest. Der 32-Jährige leugnete, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben.

Verdächtiger angezeigt

Bei dem Einbruch wurden neben dem Rucksack auch eine Sony Playstation sowie ein Handy gestohlen. Polizisten der Polizeiinspektion Quadenstraße nahmen den Georgier zwischenzeitlich fest. Er wurde dann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. (APA, 7.2.2024)