Es herrscht reges Treiben in dem Geschäft auf der Taborstraße 11b im zweiten Bezirk. Mitarbeiterinnen schleppen Kisten durch den Laden und stocken leere Regale auf, Kunden begutachten die zahllosen Kostüme an den Wänden: Soll es Bugs Bunny sein oder doch Superman? Vielleicht eine Queen-Perücke oder einfach bloß ein albernes Glitzerhütchen? Es ist die Woche vor Fasching, im Kostümgeschäft Faschingsprinz herrscht Hochkonjunktur.

Trotz des Trubels ist Filialleiter Herr Christian gutgelaunt, berät seine Kundschaft und führt Schmäh. "Ah, bringen Sie ein Kostüm zurück?", fragt er einen Polizisten, der gerade verschiedene Perücken inspiziert. Wären da nicht die Funksprüche, die blechern aus dem Gerät an seiner Hüfte schallen, könnte man tatsächlich glauben, er sei bloß verkleidet. Der Polizeibeamte lächelt milde und widmet sich wieder den Perücken. Etwas weiter hinten im Geschäft sortiert Frau Evelyn gerade bunte Mascherln. Sie hat viel zu tun, nimmt sich aber trotzdem Zeit für ein Gespräch.

Frau Evelyn versucht, für jede Kundin und jeden Kunden das passende Kostüm zu finden. privat

STANDARD: Frau Evelyn, es ist viel los hier. Wird's noch mehr bis zum Faschingsdienstag?

Frau Evelyn: Normalerweise ist das Geschäft erst am Nachmittag so richtig voll. Jetzt geht's aber schon in der Früh los. Es wird jetzt von Tag zu Tag mehr. Am Freitag vor dem Faschingsdienstag wird es wahrscheinlich schon eine Schlange draußen geben. Wir können ja nur eine gewisse Anzahl von Leuten reinlassen.

STANDARD: Wer noch ein Kostüm sucht, sollte sich also beeilen?

Frau Evelyn: Vor allem wer ein ganz bestimmtes Kostüm im Kopf hat, sollte nicht zu lange warten. Aber prinzipiell haben wir eine große Auswahl und bemühen uns, für jede Kundschaft das richtige Kostüm zu finden.

STANDARD: Welche sind besonders beliebt?

Frau Evelyn: Für Mädchen ist es nach wie vor das Prinzessinnenkostüm, erwachsene Frauen mögen es gerne sexy. Burschen und Männer gehen oft als Superhelden oder Jetpiloten.

STANDARD: Und was, wenn es eine gewisse Figur nicht im Sortiment gibt? Kann man das auch zusammenbauen?

Frau Evelyn: Ich hatte einen Kunden, der wollte als Obelix gehen. Für Erwachsene haben wir ein solches Kostüm aber nicht. Wir haben es ihm dann einfach mithilfe eines Wikingerhuts, eines langen Barts und so weiter zusammengestellt.

Von Clown Krusty von den Simpsons bis zu lustigen Sakkos gibts hier alles Mögliche. privat

STANDARD: Gibt es auch aktuelle Trends?

Frau Evelyn: Generell kann man sagen, es wir immer extravaganter und bunter. Wenn es gerade gewisse Kinofilme gibt, die sich für Verkleidungen anbieten, versuchen wir, das aufzugreifen – zuletzt etwa bei "Top Gun". Wenn ein Hype beginnt, bestellen wir schon die Kostüme, um der Nachfrage entsprechen zu können.

STANDARD: Wie steht's mit politisch inkorrekten Kostümen? Gehen die Leute noch als "Indianer"?

Frau Evelyn: Die Indianerverkleidung wird interessanterweise wieder beliebter. Manche kaufen nur Ponchos, andere greifen zu aufwendigem Federschmuck, Pfeil und Bogen. Als rassistisch wurden wir noch nicht kritisiert, weil wir solche Kostüme anbieten. Und zu so etwas wie Black Facing besteht überhaupt keine Nachfrage.

STANDARD: Was empfehlen Sie Menschen, die den Verkleidungsaufwand möglichst gering halten wollen?

Frau Evelyn: Die meisten greifen zu einem Cape oder zu einem lustigen Hut. Damit ist man gut beraten.

STANDARD: Wie viel Budget sollte ich für ein Faschingskostüm einplanen?

Frau Evelyn: Bei der Minimalausstattung wie gerade beschrieben, ist man schon ab 15 Euro dabei. Aber für ein ganzes Kostüm muss man schon mindestens das Doppelte rechnen.

Ab 15 Euro bekommt man kleine Accessoires, ganze Kostüme ab 30 Euro. privat

STANDARD: Als was werden Sie sich dieses Jahr verkleiden?

Frau Evelyn: Ich glaube als Piratin, bin mir aber noch nicht ganz sicher.

STANDARD: Und wenn der Fasching überstanden ist, können Sie mal durchschnaufen?

Frau Evelyn: Ja, es kommt dann wieder etwas Ruhe ins Geschäft, aber wir beginnen dann bereits schön langsam mit den Vorbereitungen für Halloween. (Michael Steingruber, 8.2.2024)