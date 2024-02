Der Abend steht unter dem Motto "Today is a perfect day for a perfect day". Modern-Talking-Tour und neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sind fix

Der Sänger, Casting-Juror und Produzent Dieter Bohlen feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. IMAGO/Panama Pictures

Als Sänger und rüpelhafter Castingshow-Juror hat sich Dieter Bohlen Kultstatus erarbeitet. Am Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag. An seinem runden Geburtstag gibt er eine Party in Berlin am Potsdamer Platz, garantiert wird alles "mega". Stars und solche, die es noch gerne werden möchten, stehen bestimmt Schlange.

Obendrein läuten offenbar die Hochzeitsglocken. "Carina und ich werden heiraten", verriet der Sänger, Musikproduzent und Casting-Juror zuletzt der "Bild". Ein konkretes Datum nannte Bohlen nicht: "Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich." Bohlen ist mit Carina Walz seit Herbst 2006 liiert und hat mit ihr eine Tochter und einen Sohn. Der RTL-Juror war zweimal verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder von drei verschiedenen Frauen. Die kürzeste Ehe war jene mit Showgröße Verona Feldbusch. Sie hielt einen Monat.

Raue Sprüche

Er sei "der einzige Künstler, der 25 Nummer-eins-Hits nachweisen kann und mit über 1.000 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde", sagt Bohlen von sich selbst. Mangelndes Selbstbewusstsein war noch nie sein Thema. Das kam über die Jahre gut, irgendwann jedoch nicht mehr so gut an. 2021 trennten sich die Wege von RTL und Bohlen. Mit Sprüchen wie "Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt", "Ich könnte dich in meinem Garten vergraben, als Kompost für die Blumen" oder "Da ist die Frage: Wo hört der Gesang auf, und wo fängt die Straftat an?" schockierte er die Casting-Kandidaten und unterhielt das Publikum.

Im Sommer will Bohlen mit "40 Jahre Modern Talking" durch Deutschland touren – natürlich ohne seinen damaligen Partner Thomas Anders, mit dem er sich 1987 überworfen hat. Eine neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ist ebenfalls geplant. Der Abend in Potsdam steht übrigens unter dem Motto "Today is a perfect day for a perfect day". Na dann, happy Birthday! (Doris Priesching, 7.2.2024)