ÖVP dominiert Inlands-Berichterstattung in Tageszeitungen, Abschied von Larry David

Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

Interview Rechter US-Moderator Tucker Carlson interviewt Wladimir Putin Das Interview wäre das erste Einzelinterview des russischen Präsidenten mit einem westlichen Journalisten seit Kriegsbeginn. Laut Kreml wurde es bereits aufgezeichnet

Studie Laut Studie dominiert ÖVP Berichterstattung in Tageszeitungen WU-Studie untersuchte Präsenz und Tonalität innenpolitischer Berichte: Grundsätzlich sind die Grünen am positivsten, die FPÖ am negativsten konnotiert

Jobs im Überblick Clara Akinyosoye ist neue Leiterin der ORF-Minderheitenredaktion und "Heimat Fremde Heimat"-Sendungsverantwortliche Jobs und Funktionen in der Kommunikationsbranche kurz notiert

Kultserie "Lass es, Larry!": Das Ende eines Obergrantlers In der Paraderolle des "Grumpy Old Man" unterhielt Larry David 24 Jahre sein Publikum. Nach der zwölften Staffel ist endgültig Schluss

Legende Ein Leben in Symbiose mit dem TV: Kultmoderator Peter Rapp wird 80 Rapp ist seit über 60 Jahren Teil der österreichischen Fernsehlandschaft – das ORF-Urgestein feiert am 14. Februar Geburtstag

Rampenschau Dieter Bohlen feiert 70. Geburtstag mit Riesenparty Der Abend steht unter dem Motto "Today is a perfect day for a perfect day". Modern-Talking-Tour und neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sind fix

TV-Show "Wie ein Fiebertraum": Joko quizzt jetzt gegen Klaas Neue Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" startet am Sonntag auf ProSieben

TV-Tagebuch Serie "Buried Truth" auf Netflix: "Mach' ma es Fötteli vom Tote" "Buried Truth" biedert sich nicht an internationale Formate an, sondern macht sein eigenes, schweizerisches Ding – bis hin zur Sprache

Improvisation ARD-Experiment "Boom": Schauspieler unterhalten sich mit einer KI Ensemble muss mit unerwarteten Reaktionen umgehen

Switchlist "Who Killed Marilyn?" und "Shaft – noch Fragen?": TV-Tipps für Mittwoch Außerdem eine Reportage über Senioren am Steuer, eine Doku über den US-Porno "Deep Throat" und das Schweizer Drama "Drei Winter"

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!