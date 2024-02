Boris Nadeschdin will Russlands Präsident Wladimir Putin herausfordern. REUTERS/MAXIM SHEMETOV

Moskau / Kiew / London / San Francisco – In Moskau ist seit Donnerstag offiziell, was am Mittwoch bereits berichtet worden war: Der Oppositionelle Boris Nadeschdin darf nicht bei den Präsidentschaftswahlen gegen Wladimir Putin antreten. Das teilte die zentrale Wahlbehörde mit. Grund dafür seien fehlerhafte Unterschriftenlisten, die Nadeschdin zur Kandidatur eingereicht habe. Der Liberale Nadeschdin kündigte an, die Entscheidung vor dem russischen Höchstgericht anfechten zu wollen.

In seinem Wahlprogramm hatte Nadeschdin erklärt, gegen Putin antreten zu wollen, da dieser "Russland aus der Vergangenheit" sehe. Den Krieg in der Ukraine halte er für "einen fatalen Fehler", Russland laufe Gefahr, zum "Vasallen Chinas" zu werden.

Kraftwerk Saporischschja für IAEA-Chef "stabil"

Der Chef der internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA, Rafael Grossi, begrüßt den Rückgang der Kampfhandlungen um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja. "Die physische Integrität der Anlage ist relativ stabil", sagt Grossi nach einem neuerlichen Besuch der Anlage im Süden der Ukraine in einem auf der IAEA-Website veröffentlichten Video. "Es gab weniger direkte Angriffe oder Beschuss in der Umgebung der Anlage, was eine positive Entwicklung ist, auch wenn wir dies mit großer Vorsicht betrachten", meinte der IAEA-Chef. Er habe bei seinem Besuch des Atomkraftwerks am Mittwoch auch die für die Kühlung wichtigen neu gebohrten Brunnen inspiziert und über die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal gesprochen. Grossi wurde bei seinem Besuch von russischen Soldaten begleitet.

Der Besuch – es war sein vierter seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 – habe geholfen, den Eindruck seiner Organisation vom Zustand der Atomanlage zu komplettieren, hatte Grossi in einem kurzen Video nach seiner Rückkehr auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet erläutert.

Russische Truppen haben das AKW mit sechs 1.000-Megawatt-Reaktoren Anfang März 2022 besetzt. Die Weltöffentlichkeit war alarmiert, weil die Anlage auch danach immer wieder beschossen wurde. Die russische und die ukrainische Seite machten sich dafür gegenseitig verantwortlich. Seit September 2022 sind ständig Beobachter der IAEA in dem abgeschalteten Werk, sie haben aber nach eigenen Angaben nicht überall Zugang. Die Anwesenheit der ausländischen Beobachter sei keine Garantie für die Sicherheit der Anlage, sagte der von russischer Seite eingesetzte Direktor Jurij Tschernytschuk der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das AKW sei trotzdem noch beschossen worden. Vor der Reise in den Süden hatte Grossi in Kiew mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und den Verantwortlichen der ukrainischen Atomwirtschaft gesprochen.

Putin-Interview soll um Mitternacht veröffentlicht werden

Das Interview des umstrittenen rechten US-Moderators Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin soll in der Nacht auf Freitag veröffentlicht werden. Der frühere Starmoderator des konservativen US-Nachrichtensenders Fox News kündigte am Mittwoch auf der Onlineplattform Instagram an, dass die Aufzeichnung um 18 Uhr US-Ostküstenzeit – das ist Freitag 00.00 MEZ – auf seiner Website gezeigt werde. Es ist das erste Interview Putins mit einem westlichen Journalisten seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor bald zwei Jahren.

Großbritannien verlängert zollfreien Handel mit Ukraine

Großbritannien wird unterdessen den zollfreien Handel mit der Ukraine für fast alle Waren bis 2029 verlängern. Dies teilt das britische Wirtschafts- und Handelsministerium mit. "Dieses Abkommen stellt eine dringend benötigte langfristige wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine, ihre Unternehmen und ihre Bevölkerung dar, die für die Erholung des Landes von entscheidender Bedeutung ist", sagte der stellvertretende Handelsminister Greg Hands. Großbritannien hatte die Zölle auf seinen gesamten Handel mit der Ukraine nach dem Beginn des Kriegs mit Russland vor zwei Jahren abgeschafft. Die Vereinbarung sollte ursprünglich im März 2024 auslaufen. (APA, red, 8.2.2024)