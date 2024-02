Der "Wiener Weg" im Umgang mit der Corona-Pandemie war nicht unumstritten. Ob es etwas gebracht hat, dass vorübergehend das Tragen einer Maske in der Bundeshauptstadt sogar im Freien vorgeschrieben war oder die Zugangsregelungen zu Spitälern und Pflegeheimen strikter waren, sollte evaluiert werden. Das kündigte zumindest Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an, und das ist auch passiert. Nur hat die Öffentlichkeit bis dato nichts davon gehört. Die ORF-Sendung "Wien heute" berichtet über einen bereits vor einem Dreivierteljahr, konkret im Mai 2023, fertiggestellten Bericht, den der Gesundheitsdienst der Stadt erstellt hatte.

In Wien mussten Masken in der Anfangszeit der Pandemie vorübergehend auch im Freien getragen werden. via www.imago-images.de

Während der ersten beiden Pandemiejahre, auch während der Delta-Welle, ist es Wien demnach gelungen, die Zahl der Toten deutlich geringer zu halten, als dies in Restösterreich der Fall war.

In Zahlen hieße das laut dem Bericht: Bis zu 850 Tote konnten in Wien durch die strengeren Maßnahmen vermieden werden, und der Wirtschaft habe man Verluste von rund 47 Millionen Euro ersparen können. In der Omikron-Welle 2022 glichen die Zahlen dann im Großen und Ganzen jenen der übrigen Bundesländer.

Kritik an fehlender Außenschau

Doch die Maßnahme der Maskenpflicht wurde im Bericht nicht extra evaluiert und etwaige Mehrbelastungen für die Wiener Bevölkerung auch nicht, kritisiert "Wien heute". Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker meinte, damit konfrontiert, man habe externe Evaluierungen ohnehin schon durch mehrere Rechnungsberichte "abgearbeitet". Er verstehe nicht, warum sich die Gesundheitsbehörde "nicht selbst reflektieren" solle.

Fachleute aus dem Pandemieberaterstab der Stadt Wien wurden nicht in die Evaluierung miteinbezogen. Einer von ihnen war der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, der "Wien heute" sagt, ein "Input von außen" wäre "sicherlich keine schlechte Idee" gewesen. Hutter räumte aber auch ein, das die Evaluierung einzelner Maßnahmen "sehr aufwendig" sei. (red, 8.2.2024)