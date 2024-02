Gemeinsam will man ein "Universum" schaffen, das verstärkt Brands wie Star Wars oder Marvel in die wachsende Gameswelt von "Fortnite" bringt

Populäre Disney-Marken wie "The Mandalorian" werden sich wohl künftig verstärkt im "Fortnite"-Universum zeigen. Disney

Am 4. November 2023 haben über den Tag verteilt 44,7 Millionen Menschen das Videospiel "Fortnite" gespielt. Der damalige Anlass war ein spezieller Event, der für mehrfache Rekorde für das seit 2017 sehr erfolgreiche Spiel sorgte. Aber auch sonst finden sich noch immer im Schnitt über zwei Millionen Spielerinnen und Spieler täglich in dem Comic-Shooter.

Dem US-Konzern Disney ist dieser langanhaltende Hype natürlich nicht entgangen, und so investiert man dieser Tage großzügig in den Hersteller von "Fortnite", Epic Games. Ziel sei laut Aussagen von Disney, dass man ein "sich erweiterndes Spiele- und Entertainmentuniversum" bauen möchte. Dazu nimmt das Micky-Maus-Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar in die Hand.

Millionen Legionen

"Das neue Universum wird nicht nur ein erstklassiges Spielerlebnis sein und mit 'Fortnite' verschmelzen, sondern den Kundinnen und Kunden zusätzlich eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten", erklärt Disney das Investment. Wie man mit der Kooperation Geld verdienen will, wird ebenfalls verraten. So soll man in dem neu geschaffenen Universum Inhalte, Figuren und Geschichten von Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars oder Avatar spielen können und dazu passend natürlich im Onlineshop einkaufen gehen. Wie das funktioniert, hat "Fortnite" in den letzten acht Jahren eindrucksvoll gezeigt, etwa als man sehr erfolgreich Millionen mit verschiedenen Kostümen für den eigenen Avatar und Ingame-Währung verdient hat. Disney will Kundinnen und Kunden ermöglichen, in diesen bekannten Franchises "eigene Geschichten zu schreiben". Das Teilen von Inhalten, die man selbst geschaffen hat, soll natürlich auch möglich sein.

Wem diese Zeilen bekannt vorkommen, der hat vor knapp zwei Jahren wohl die Ankündigung von Lego gelesen, genau ein solches Universum mit "Fortnite" und Epic Games bauen zu wollen. Damals flossen rund zwei Milliarden Dollar in Richtung des Spieleherstellers. Ein erstes Kind dieser Beziehung war das Anfang des Jahres erschienene Survival-Spiel "Lego Fortnite", das laut Epic eine neue "Ära" für das erfolgreiche Franchise eingeläutet hat. Immer mehr verabschiedet sich die Marke nämlich von der ursprünglichen Idee, ein reiner Shooter zu sein. Stattdessen wurden neben "Lego Fortnite" auch das Rennspiel "Rocket Racing" und das Musikspiel "Fortnite Festival" Anfang 2024 veröffentlicht, um die Welt um weitere Spielegenres zu erweitern.

Dass die neue Beziehung zwischen Disney und Epic Games erfolgreich sein wird, darf man annehmen. Schon in den letzten Jahren tauchten immer wieder diverse Star-Wars- und Marvel-Figuren in "Fortnite" auf, die von den Spielerinnen und Spielern offenbar zahlreich gekauft wurden. So wird man in den zwei Unternehmen schon gut abschätzen können, wie stark das Interesse am Markt für weitere bekannte Charaktere und Spiele ist.

Disney x Epic Games

Teurer Spaß

Wie schwierig und teuer das Unterfangen ist, ein solches Universum zu basteln, haben alle Beteiligten bereits erfahren müssen. Disney etwa bestätigte im Vorjahr, die hauseigene Metaverse-Abteilung schließen zu müssen. Epic gab im September 2023 bekannt, 16 Prozent der Belegschaft, oder anders ausgedrückt rund 830 Personen, kündigen zu müssen. Begründet wurde der Schritt damals vom Firmeneigentümer Tim Sweeney damit, dass man mehr Geld ausgebe als einnehme.

Disney zeigt sich in Form von CEO Bob Iger dennoch optimistisch: "Dieser Schritt markiert Disneys größtes Investment in die Welt der Videospiele und schafft zahlreiche Möglichkeiten für Wachstum und Expansion." Er könne es kaum erwarten, dass die Fans die Disney-Geschichten und -Welten, die sie lieben, auf "bahnbrechend neue Weise erleben können", erklärt Iger. Epic-Chef Tim Sweeney fügte dem Statement hinzu: "Wir arbeiten an etwas völlig Neuem. Wir wollen ein beständiges, offenes und zusammenspielendes Ökosystem aufbauen, welches die Disney- und 'Fortnite'-Communitys zusammenbringen wird."

Wann dieses Universum erste Früchte tragen wird, ist noch unklar. Eine Ankündigung, die beide Firmen inkludiert, gibt es allerdings bereits. Das ebenfalls schon sehr lange erfolgreiche Sportrennspiel "Rocket League", welches Epic gehört, bekommt demnächst ein "Mandalorian"-gebrandetes Update. Unter anderem wird es einen Grogu-Aufkleber für alle im Spiel verfügbaren Autos geben. (aam, 8.2.2024)