Pro

Zugegeben: Nicht jede Verkleidung im Fasching ist gelungen. Man kann es krass übertreiben. So wie Prinz Harry. Er erschien vor Jahren bei einer Party in London in Naziuniform. Shocking! In Österreich hätte er sich damit strafbar gemacht. NS-Verbotsgesetz. Bei den Briten sorgte der schräge Humor des jungen Royals nur für hämische Kommentare. Er habe Konventionen wohl mit der Brechstange beseitigen wollen. Da ist was dran.

Närrische Events gibt es, damit Menschen kurz aus ihrem Normaloleben austreten können, Rollen tauschen, feiern, sich austoben, singen, tanzen, kräftig essen und trinken. In katholischen Ländern wird vor der Fastenzeit noch einmal auf den Putz gehaut. Die Tradition, die Ordnung aufzuheben, gibt es seit der Antike. Beim Saturnalienfest in der Römerzeit spielten Sklaven die Herren – und umgekehrt. Im Kölner Karneval regieren Prinz und Prinzessin, orchestrieren Spott und Hohn für die Mächtigen. Unkorrekt zu sein ist Pflicht. Der Drang, ausgerechnet im Fasching auf politische Correctness zu pochen, wäre geradezu närrisch. Und fad. (RONDO, Thomas Mayer, 12.2.2024)