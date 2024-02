ÖVP-Innenminister Gerhard Karner will in Österreich eine Refugee-Card einführen. Also eine Art Guthabenkarte, über das Geflüchtete Sozialleistungen bekommen.

Er will damit verhindern, dass Geflüchtete Geld vom Staat Österreich ins Ausland überweisen – und auch gleich die Migration nach Österreich verringern.

Wie er sich das vorstellt und ob das funktionieren könnte, erklären Muzayen Al-Youssef und Martin Tschiderer aus der STANDARD-Innenpolitikredaktion. Und Korrespondentin Birgit Baumann erzählt, wie die Refugee-Card in Deutschland bereits umgesetzt wurde. (red, 8.2.2024)

