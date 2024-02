Über mehrere Jahre hinweg war Samsung zumindest außerhalb Chinas praktisch der einzige Anbieter für faltbare Smartphones. Das hat sich im Vorjahr aber nachhaltig geändert. Mit Oneplus und Google sind zwei weitere namhafte Hersteller in diesen Markt eingestiegen. Eine Frage bleibt aber weiterhin offen: Was macht eigentlich iPhone-Hersteller Apple in dieser Hinsicht? Ein aktueller Bericht liefert nun eine Antwort, doch diese dürfte für die meisten wenig befriedigend sein.

Flip

Apple arbeitet im Geheimen derzeit gleich an mehreren faltbaren Geräten, heißt es bei "The Information". So soll es etwa gleich zwei iPhone-Prototypen geben, die beide vom Formfaktor her Samsungs Galaxy-Z-Flip-Reihe ähneln. Sie entsprechen also weitgehend einem normalen Smartphone, lassen sich aber falten, um sie platzsparend verstauen zu können. Zudem gibt es wie bei Samsung ein Display auf der Außenseite, um das Gerät auch im ausgeschalteten Zustand nutzen zu können.

Samsung hat es bereits, Apple arbeitet noch daran: ein faltbares Smartphone. REUTERS/KIM HONG-JI

Klingt also durchaus interessant. Wer so ein faltbares iPhone wirklich nutzen will, sollte aber besser einen langen Atem haben. Mit einer Veröffentlichung dürfte es so schnell nichts werden, zumindest 2024 oder 2025 stehen diese Geräte nicht auf dem Zeitplan von Apple. Und das hat gute Gründe.

Altbekannte Probleme

Apple kämpft mit denselben Schwierigkeiten, mit denen sich alle Hersteller von Foldables herumschlagen, will ein iPhone aber offenbar nicht mit solchen Kompromissen verkaufen. So hat man dem Bericht zufolge massive Probleme mit der Haltbarkeit, die Geräte sollen relativ leicht brechen. Damit hatte gerade Samsung am Anfang stark zu kämpfen, über die Jahre hat man in dieser Hinsicht aber starke Fortschritte gemacht. Ganz verschwunden ist das Problem der Haltbarkeit aber noch immer nicht.

Zudem würde Apple ein faltbares iPhone gern so dünn wie aktuelle iPhones machen – das aber im zusammengefalteten Zustand. Das ist allerdings technisch ziemlich schwer, vor allem, wenn man dabei noch eine irgendwie akzeptable Akkulaufzeit erhalten will.

iPad

Bereits öfters war von einem faltbaren iPad zu hören. Auch dieses soll sich weiterhin in Entwicklung befinden, derzeit arbeite Apple an einem Gerät, das aufgefaltet einem iPad Mini mit 8-Zoll-Display entspricht. Veröffentlichen will Apple aber auch das erst, wenn einige offene technische Probleme gelöst wurden, auch die kennt man so von anderen Herstellern. So will Apple ein Gerät produzieren, bei dem im offenen Zustand keine Falte in der Mitte des Bildschirms zu sehen oder ertastet werden kann.

Auch das faltbare iPad wird es entsprechend nicht so schnell geben. Zuletzt hatte es aus anderen Kreisen geheißen, dass ein solches Gerät derzeit für 2026 oder 2027 anvisiert wird. (apo, 8.2.2024)