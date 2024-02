Bis in die Zeit der Aufklärung geht die Unternehmensgeschichte der Brauerei Grieskirchen zurück, im Jahr 1708 wurde deren Name erstmals urkundlich erwähnt. Vor den wirtschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit schützt das allerdings auch nicht. Innerhalb kurzer Zeit steht die Brauerei mit ihrem Grieskirchner Pils als Aushängeschild zum zweiten Mal vor der Insolvenz.

Die massiv gestiegenen Kosten für Energie sowie Verpackungen, insbesondere Glasflaschen, hätten sich laut Brauerei-Eigentümer Marcus Mautner Markhof teilweise bis zu verachtfacht und zu einem Liquiditätsengpass geführt. Es seien 800.000 Euro mehr an Kosten angefallen, als budgetiert waren, sagte er gegenüber der Regionalzeitung "Tips". Dazu seien steigende Lohnkosten gekommen. Im Jänner haben die 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Lohn gesehen, auch eine Insolvenz schließt Mautner Markhof nicht aus. Eine Anfrage des STANDARD zu weiterführenden Details ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Crop anonymous person with jar of cold beer with foam placed on wooden barrel in snowy winter garden at night; Bier, Bierglas, Krügel, Fass; Trinken im Winter im Freien; Getty Images/iStockphoto

Bereits 2020 insolvent

Die Zahlungsunfähigkeit wäre kein Neuland für die Brauerei. Bereits 2020 war man insolvent, über ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und 30-prozentiger Quote hat sich das Unternehmen bis Ende 2022 wieder gefangen. "Wirtschaftlich haben wir uns recht gut aufgerappelt. Aber das, was im letzten Jahr mit der Energiekrise passiert ist, das hat uns einfach ein riesiges Loch in die Kasse gerissen", meinte Mautner Markhof. Dabei sei der Umsatz sogar um 12,5 Prozent gestiegen.

Mautner Markhof, der aus der gleichnamigen Bier-, Hefe- und Senfdynastie stammt, hat die Brauerei 2013 übernommen und muss nun abermals Lösungen suchen, um an Liquidität zu kommen. Einen Einstieg eines Investors nennt er beispielsweise als Option. Im Frühjahr habe er selbst Geld reingesteckt, aber die Hausbank hätte Kredite nicht weiter erhöht, sagte er den "Oberösterreichischen Nachrichten". Ein Versuch, ein Grundstück zu verkaufen, sei an der oberösterreichischen Bauordnung gescheitert.

Preise steigen

Einen bitteren Beigeschmack gibt es für Bierfreunde auch abseits der Krise von Grieskirchner. In Österreich liegt die Inflationsrate nach wie vor deutlich über dem EU-Schnitt, und das wirkt sich auch auf den Bierpreis aus. Sowohl der Platzhirsch Brau Union als auch einige Privatbrauereien haben zuletzt ihre Preise erhöht bzw. werden dies in naher Zukunft tun. Die Kärntner Privatbrauerei Hirt etwa nahm eine Anhebung um den Jahreswechsel vor. Steigerungen wird es zudem bei der Zwettler-Privatbrauerei geben, sie erhöht ihre Preise demnächst um fünf Prozent. Bei Ottakringer ist eine Erhöhung in Planung, heißt es.

Zahlen nannten die Brauereien Hirt und Ottakringer nicht. Die Brau Union hatte zuletzt bekanntgegeben, ihre Bierpreise für Gastronomie und Handel im Schnitt um 3,6 Prozent zu steigern. Begründet werden die Anpassungen unisono mit den gestiegenen Kosten für Personal und Rohstoffe. Eine Ausnahme bildet vorerst Stiegl. Das Unternehmen will die im vergangenen Jahr zugesagten Preise jedenfalls bis Mitte des Jahres garantieren.

Wie viel von den Steigerungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt bzw. beim Wirt schlussendlich wirklich ankommen wird, hängt letztlich von den Handelsketten und den Gastronomiebetrieben ab. Der Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer (WKÖ) kann nach Eigenangaben dazu keine genauere Einschätzung abgeben. Das müsse "jeder Betrieb individuell für sich kalkulieren und entscheiden", heißt es in der Kammer. (and, 8.2.2024)