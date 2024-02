Marco Rossi fand in Goalie Petr Mrazek seinen Meister. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHA

Chicago - Österreichs Eishockey-Star Marco Rossi ist mit den Minnesota Wild in der NHL auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der 22-jährige Vorarlberger stand beim 2:1-Erfolg seines Teams am Mittwoch (Ortszeit) bei den Chicago Blackhawks insgesamt 16:39 Minuten auf dem Eis, schaffte aber keinen Scorerpunkt. Vor der Pause aufgrund des "All-Star"-Wochenendes hatten die Wild zwei Spiele verloren. Für das Liga-Schlusslicht aus Chicago war es die fünfte Niederlage in Serie.

Für Minnesota erzielte Jake Lucchini in einem dominanten ersten Drittel die Führung (13.), die Nick Foligno für die Blackhawks im Mitteldrittel zwischenzeitlich ausglich (34.). Doch dessen vier Jahre jüngerer Bruder Marcus Foligno (51.) bescherte der Mannschaft von Trainer John Hynes im 50. Saisonspiel den 22. Sieg. (APA, 8.2.2024)