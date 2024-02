Das EU-Parlament lockert die Regeln für Gentechnik, hierzulande ist die Empörung groß. Gefürchtet wird, was keine Gefahr darstellt. Die Risiken liegen anderswo

Österreichs Bevölkerung, Umwelt-NGOs und Politik sind sich ausnahmsweise einig: Gentechnik kommt uns nicht ins Haus! Die bemerkenswert breite Front gegen den Verzehr oder den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVOs) zeugt von der großen Wissenschaftsskepsis in unserem Land.

Gentechnisch veränderte Organismen sind in Österreich tabu. Zu Unrecht? imago stock&people via www.imago

Dabei sind neue genomische Techniken (NGT) ein willkommenes Werkzeug, um zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Landwirtschaft zu gelangen, sagt die Wissenschaft. Gefahren für Konsumenten? Fehlanzeige. Symptomatisch für die österreichische Abneigung gegen Gentechnik stimmte nur eine einzige österreichische EU-Abgeordnete für die Lockerung, Claudia Gamon von den Neos.

Gefährlicher: das tägliche Schnitzel

Der Anbau von gentechnisch veränderten Organismen ist in Österreich verboten. Dennoch essen wir ständig genetisch verändertes Material: Zucht ist nämlich schlicht Gentechnik über den Umweg der Selektion. Und die Tiere, die etwa in Form des allseits geliebten Schnitzels auf unseren Tellern landen, werden mit Importmais gemästet, der auf überholte Weise gentechnisch verändert wurde.

Ob jemals ein Mensch tatsächlich am Verzehr von gentechnisch veränderten Lebensmitteln gestorben oder krank geworden ist, ist jedoch stark zu bezweifeln. Zu häufiger Schnitzelkonsum hingegen dürfte schon so manchen die Gesundheit ruiniert haben, sagt der Hausverstand – Gentechnik hin oder her. (Paul Sajovitz, 8.2.2024)