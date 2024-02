Im Februar ist am Steppensee nicht die Hölle los. Rund um den Valentinstag bietet sich das neue Hotel "Nils am See" für entspannte Zweisamkeit an.

Im Frühling 2023 herrschte unter Touristikern das große Zittern, dass ein nahezu ausgetrockneter Neusiedler See nicht ansprechend genug wirken könnte auf potenzielle Urlauber. Wer dann zwischen Juli und September ein Zimmer ergattern wollte, hatte meist Pech: fast alles ausgebucht! Tatsächlich wurde am See ein Nächtigungsplus von 11,5 Prozent fürs Vorjahr vermeldet – es war also trotz Rekorddürre eh wieder ein Besucherrekordsommer.

Das Hotel Nils am See hat im April 2023 eröffnet. Alex Lang / alexlangphoto.com

Fortgeschrittene Steppenseeheimsucher wussten schon vorher: Die Gunst der Stunde ergreift man besser in der Nach- oder Nebensaison. Das wiederum birgt das Risiko, dass man bis dato vielleicht nichts von einer interessanten Hoteleröffnung in Weiden am See mitbekommen hat. Seit April 2023 lockt das "Nils am See" mit bester Lage zwischen Badestrand, gemütlichen Gastgärten und Segelclubs. Aber klingt nicht genau das nach einem reinen "Sommerhaus"?

Wer dort an einem Spätherbstag fast alleine den beheizten Außenpool auf- und abgeschwommen ist, wird diesem Urteil vermutlich widersprechen. Auch Frühstückende, die in dem offenen Atrium sitzen und ungeachtet eventuell frostiger Außentemperaturen die Sonnenstrahlen wie in einem Glashaus genießen, werden sich vermutlich über die offenherzige, aber nicht kühle Innenarchitektur freuen.

Der Pool ist beheizt, die Drinks sind gekühlt Alex Lang / alexlangphoto.com

Romantiker wiederum, die sich nur organisiert zum Valentinstag aus der emotionalen Deckung wagen, schätzen hier die trauten winterlichen Spaziergänge am Wasser. Denn die Hölle ist momentan selbst dann nicht los, wenn sich der gefrorene See wie zuletzt wieder in einen Eisspielplatz für alle verwandelt – oder aktuell im Fönwind bei gut 15 Grad aufgetaut zum Ziel der ersten lauen Fahrradtour des Jahres wird.

Das helle, heimelige Atrium des Hotel Nils am Neusiedler See Alex Lang / alexlangphoto.com

Die hellen, freundlichen Zimmer, die über eine Pawlatsche erreichbar sind, kommen auch mit wechselndem Wetter klar: Deren Balkone sind überdacht und schon bei den ersten Anzeichen von Frühlingssonne zum Herumlümmeln geeignet – und wenn doch ein bisserl der Wind weht, zum Kuscheln.

Apropos organisierte Romantik. Rund um den Valentinstag gibt’s hier ein stilvolles Candle-Light-Dinner – auch weil der direkte Nachbar, das hervorragende Restaurant "Zur blauen Gans", noch Betriebsurlaub bis zum 7. März hat. (saum, 12.2.2024)