In Wien wurde expandiert, in der Cucina Itameshi kombiniert man das Beste aus zwei kulinarischen Welten

Besessen!

Im Seehof Goldegg werden am Samstag die "Goldegger Winterspiele" abgehalten. Zur musikalischen wie gastronomischen Schau lädt die Healthy Boy Band, das bekannte Kochkollektiv. Teilmitglied Felix Schellhorn hat ja erst vor wenigen Monaten das Lokal übernommen. Es soll richtige Spiele geben, why not?, danach folgt ein Sechsgangmenü von Lukas Mraz, Philip Rachinger und Schellhorn. Tagestickets gibt es um 200 Euro, Start ist um 14 Uhr.

derseehof.at

Japan x Italien

Benjamin Donath

Hinter dem italo-japanischen Namen des Lokals Cucina Itameshi stecken die Köpfe des Mochi. Im ehemaligen Dogenhof im zweiten Bezirk in Wien hat man die nächste Dependance eröffnet. Gekocht wird klarerweise japanisch, an diesem Standort mit italienischem Twist. So werden Vongole mit Udon-Nudeln serviert, Tortellini in Brodo schwimmen im ­Dashi, und Kohl wird mit Misoparmesan überbacken. Eine Restaurantkritik von Severin Corti finden Sie dann nächsten Freitag im Rondo und hier auf derstandard.at. Spoiler: Es wird gut.

cucina-itameshi.at

Sk8ter Café

Die Chefs des Cafés Fokus sind Quereinsteiger. Oder in dem Fall: Quereinfahrer. Denn Florent Vatin und Jan Federer waren früher Skater. In der Kleinen Pfarrgasse 28 im zweiten Bezirk in Wien haben die beiden Jungs jetzt ein gemütliches Café eröffnet. Angeboten wird das klassische Coffeeshoprepertoire: Kaffee, Croissants und Gebäck. Montags hat man geschlossen, da will man sich der eigentlichen Leidenschaft widmen: dem Skateboarden.

Cafè Fokus auf Instagram

Kuchenschluss

Die Konditorei Viola in der Strozzigasse im achten Bezirk muss schließen. Nach fünf Jahren hört Viola Bachmayr-Heyda auf, Grund ist die Baustelle in der Straße. Dadurch sei es nicht mehr möglich, Kundinnen und Kunden zu bewirten. Im Mai ist dann Schluss. Ob es einen Neuanfang an einem anderen Standort gibt, ist noch nicht bekannt.

instagram.com/viola.wien

Lei lei

Auf dem Gut Purbach lädt Koch Max Stiegl zu einer Faschingsparty (wir sind ja im Burgenland). Am 13. Februar, Rosenmontag, steigt die Fete unter dem Motto 80er-Jahre. Bei freiem Eintritt gibt es ab 14 Uhr Spanferkel, Wein und Bier. Verkleiden erwünscht.

gutpurbach.at

Neue Runde

Die beliebte Kochshow "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer geht auf dem Sender Vox in eine neue Runde. Ab 25. Februar versucht der deutsche Koch jeden Sonntag, ein Gericht originalgetreu nachzukochen. Aus Österreich ist in der Auftaktfolge Richard Rauch dabei, Lukas Mraz und Juan Amador schließen den Reigen. Als Specials wird es eine Hamburger- und Baltikum-Sonderausgabe geben.

vox.de/cms/sendungen/kitchen-impossible.html

(rec, 9.2.2024)