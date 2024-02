Joke Boon ist Autorin des Buchs "Erste Hilfe bei Geschmacksverlust". Iris Driessen

Joke Boons Beruf ist etwas abwegig. Die Niederländerin schreibt Kochbücher und Rezepte, obwohl sie über keinen Geruchssinn verfügt und dadurch auch weniger schmeckt. Seit ihrem vierten Lebensjahr ist das so. Sie hat keinerlei Erinnerungen an das Essen ihrer Oma, kennt nicht den Duft des Waldes oder Geruch ihres Gegenübers. Wie sie damit zurechtkommt und was ihre Rezepte so speziell macht.

STANDARD: Wie war es, ohne Geruchssinn aufzuwachsen?

Boon: Um ehrlich zu sein, fand ich das ärgerlich. Besonders schlimm war es in meiner Jugend: Meine Schweißdrüsen begannen zu arbeiten, und seither bin ich unsicher wegen meines Körpergeruchs. Ich hatte immer Angst vor dem Geruch. Ich habe ganz oft geduscht und mir häufig die Zähne geputzt. Der Verlust des Geruchssinns geht mit einem Verlust des Selbstvertrauens einher: Man kann sich buchstäblich nicht mehr auf seine eigene Sicherheit verlassen. Feuer, verdorbene Lebensmittel oder Hygiene – man hat nichts in der Nase, was als Warnsignal dienen könnte. Das ist unangenehm.

STANDARD: Wie haben Sie damals den Geruchsverlust wahrgenommen?

Boon: Zuerst mochte ich kein weißes Essen mehr, ich fand es geschmacklos. Süßes schmeckte mir auch nicht mehr. Ich dachte über die Wörter nach, die man mit Lebensmitteln assoziiert, wie zum Beispiel Blutwurst: Ist die aus Blut gemacht? Dann wollte ich das nicht mehr essen. Und so hat sich das eben weiterentwickelt.

STANDARD: Was würden Sie gerne riechen?

Boon: Ich bedaure, dass ich Menschen nicht riechen kann. Ich kenne die Situation auch nicht, dass ich mich durch den Geruch an ein Erlebnis, eine Situation erinnere. Ich erlebe das manchmal bei meinen Kindern, dass sie sagen: "Oh Mama, wenn ich das oder das rieche, denke ich an damals!" Ich habe meine Sexualität ohne Geruchssinn entwickelt. Sie verlief ganz normal. Aber mit eben anderen Reizen, die ich als erregend empfinde.

STANDARD: Was riechen oder schmecken Sie heute?

Boon: Ich kann nichts riechen, aber ich schmecke die Aromen der Zunge: süß, sauer, salzig, bitter, umami und fett. Aber selbst diese schmecke ich weniger, weil der Zungengeschmack durch den Geruch verstärkt wird. Über 90 Prozent dessen, was wir schmecken, wird durch den Geruch bestimmt. Ich schmecke also sehr, sehr wenig.

STANDARD: Aber wie nehmen Sie dann Essen als sinnliche Erfahrung wahr?

Boon: Ich erlebe die Textur, die Farbe, das Geräusch von Lebensmitteln und die Stimulation des Trigeminus: eines Nervs, der es einem ermöglicht, Senf, Minze, Wasabi, Ingwer, Pfeffer wahrzunehmen. Ich fühle also zum Teil mein Essen, und das bestimmt zum Teil, wie ich es erlebe. Heute Morgen habe ich Erdbeeren gegessen, die innen schön rot, süß und saftig waren. Ich fand das angenehm und lecker.

STANDARD: Wie kamen Sie auf die Idee, als jemand, der weder riechen noch schmecken kann, Kochbücher zu schreiben? In Anbetracht der Umstände klingt das ein wenig absurd.

Boon: Absurd – da muss ich Ihnen zustimmen! Meine Freunde fanden meine Gerichte immer lecker. Als ich mein erstes Buch Das Geheimnis des Geruchs schrieb, sprach ich mit vielen Menschen, deren Geruchssinn verschwunden ist. Ihr Leben hatte seinen Glanz verloren. Sie konnten nicht wie jeder andere in Restaurants gehen. Ich beschloss, für sie eine Broschüre mit meinen bewährten Rezepten zu schreiben. Daraus wurde mein erstes Kochbuch.

STANDARD: Wie sehen Ihre Rezepte aus?

Boon: Meine Rezepte sind geschmacksintensiv, farbenfroh und etwas anders als der Durchschnitt. Ich achte auf mehrere Texturen, Gewürze, Schärfe, sogar Temperaturen. Ich liebe zum Beispiel eine heiße Suppe mit kalter Sahne oder kaltes Joghurt zu einem Curry. Bei meinen Gerichten passiert etwas im Mund.

STANDARD: Fühlen Sie sich ohne funktionierenden Geruchssinn auf sozialer Ebene in Ihrem Leben eingeschränkt?

Boon: Ich hatte noch nie Probleme damit. Ich habe einen großen Freundeskreis, und die Leute versuchen oft zu beschreiben, was sie riechen oder schmecken, wenn sie meine Gerichte probieren. Was ich allerdings sehr bedauerlich fand, war, dass ich meine Kinder nie riechen konnte. Ich konnte aber auch nicht riechen, wenn sie eine volle Windel hatten. (RONDO, Kevin Recher, 13.2.2024)