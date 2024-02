Ein Pole kam in der Tiroler Silvretta-Arena über den Pistenrand hinaus und stürzte über den freien Skiraum 28 Meter in die Tiefe

Erhebungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange. Getty Images

Ischgl – Ein 49-jähriger Pole ist am Mittwoch beim Skifahren in der Silvretta-Arena im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der Mann war eine schwarze Piste in Richtung "Paznauner Thaja" hinabgefahren, als er am Ende des Steilhanges über den Pistenrand hinaus geriet, in den freien Skiraum stürzte und rund 28 Meter unterhalb des Pistenrandes zum Liegen kam. Ein Brite bemerkte den Sturz und setzte die Rettungskette in Gang. Der Pole verstarb aber noch im Skigebiet.

Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren im Gange, hieß es von der Polizei. Sie bat etwaige Zeugen des Unfalls, sich zu melden. (APA, 8.2.2024)