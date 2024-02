Herausgeberrat Yascha Mounk zieht sich wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs von seiner Funktion in der "Zeit" zurück. Er bestreitet die Vorwürfe. Screenshot zeit.de

Der Publizist und Politikwissenschafter Yascha Mounk zieht sich von seiner Funktion im Herausgeberrat der "Zeit" zurück. Er steht unter Verdacht, eine Vergewaltigung begangen zu haben. Mounk bestreitet den Vorwurf der Vergewaltigung auf Anfrage der "SZ" und in anderen Medien. Der Vorwurf sei "kategorisch unwahr".

Die amerikanische Autorin Celeste Marcus veröffentlichte auf X (vormals Twitter) eine Mail, die sie vor vier Wochen an die Chefredaktion des US-Magazins "Atlantic" geschickt habe. Sie habe in "Liberties" einen Essay über Vergewaltigung veröffentlicht. Der Text beinhalte eine Erinnerung an ihre eigene Vergewaltigung. Der Täter sei Autor eines Magazins, in der Mail nennt Marcus Mounk beim Namen: "Sie haben einen Vergewaltiger unter den Mitarbeitern Ihrer illustren Publikation. Er hat mich am 25. Juni 2021 nach Mitternacht in meiner Wohnung vergewaltigt. Glauben Sie mir, das ist keine wilde oder böswillige Behauptung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich vorgehen werde, aber ich sage es Ihnen und einigen Reportern, die Interesse an der Geschichte bekundet haben, nachdem sie mich im Zusammenhang mit einem anderen, sehr ähnlichen Fall kontaktiert hatten", schreibt Marcus.

Der gebürtige Münchner Mounk ist seit April vergangenen Jahres Mitglied im Herausgeberrat der "Zeit". Dem Gremium gehören außerdem Jutta Allmendinger, Nicola Leibinger-Kammüller, Zanny Minton Beddoes und Florian Illies an.

Die Vorwürfe seien bekannt, reagiert "Die Zeit" in einer Stellungnahme laut "Spiegel". "Wir haben sofort nach Bekanntwerden darauf reagiert und seinen Vorschlag angenommen, sein Amt im Herausgeberrat der 'Zeit' ruhen zu lassen, bis der Sachverhalt geklärt ist. Wir hoffen, dass dies schnell der Fall sein wird. Mounk bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe." (prie, 8.2.2024)