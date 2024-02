NAHOST Blinken: Israels Leid ist kein "Freibrief"

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel aufgefordert, die Bevölkerung im Gazastreifen nicht zu "entmenschlichen". "Die Israelis wurden am 7. Oktober auf schrecklichst mögliche Art entmenschlicht. Seitdem werden die Geiseln jeden Tag entmenschlicht", sagte Blinken am Mittwoch vor Reportern in Tel Aviv