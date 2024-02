Lilian Klebow (44) ist deutsche Schauspielerin und Sängerin. Ihr Theaterdebüt gab sie 1999 bei den Salzburger Festspielen im "Jedermann". Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Krimi-Reihe "Soko Donau", in der sie seit 2005 zu sehen ist. Zuletzt spielte sie in Sandeep Kumars Kinofilm "Happy", und am 9. Februar moderiert sie zum ersten Mal die ORF-Sendung "Alles Opernball".

Die Kolumne "Ein letztes Mahl" erscheint im Magazin RONDO, das am Freitag dem STANDARD beiliegt.

Weiterlesen:

Schauspieler Luka Dimić: "Mit Pita verbinde ich Sommerferien in Bosnien"

Krimiautorin Theresa Prammer: "Apfelstrudel machen war ein besonderes Ereignis"

Markus Binder von Attwenger: "Meine erste Olive war köstlich"

Autor Daniel Wisser: "Steinpilzrisotto gelingt mir passabel"

Musiker Josh: "Meine Uroma machte das weltbeste Bratl"

Autorin Helene Maimann: "Manche Gerichte ziehen Menschen wie die Fliegen an"

Schauspielerin Ursula Strauss: "Ich liebe gedünstetes Rindfleisch"