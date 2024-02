Eine "mobile Büroeinheit" nahm sich der Scooter an. AFP/SAMEER AL-DOUMY

Wien – In Wien-Meidling ist am Donnerstag ein illegal betriebenes Lager samt Werkstatt eines Leih-E-Scooter-Anbieters geräumt worden. Trotz wiederholter behördlicher Aufforderungen zur Erlangung einer ordnungsgemäßen Betriebsanlagengenehmigung hatte der Betreiber dieser nicht Folge geleistet, teilte die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt in einer Aussendung mit. Bei der Auflösung der nicht angemeldeten Betriebsstätte wurden rund 1.000 E-Scooter sichergestellt.

Neben dem Einsatzteam der Stadt Wien unter Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen waren an der koordinierten Aktion auch das Magistratische Bezirksamt sowie mehrere Magistratsabteilungen beteiligt. An Ort und Stelle wurde eine mobile Büroeinheit eingesetzt, um die administrativen Aufgaben zu erledigen. "Die heutige Aktion ist eine klare Botschaft an alle, die versuchen, geltende Regeln zu umgehen", betonte Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteams der Stadt Wien. (APA, 8.2.2024)