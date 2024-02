19.40 REPORTAGE

Re: Frischer Wind im Pflegeheim Ein Umzug ins Pflegeheim klingt nach Endstation. Doch mancherorts kommt Bewegung in den Lebensabend: aktiv sein statt rumsitzen. Neue Ideen für gute Pflege. Bis 20.15, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Janet Jacksons Nipplegate – Die Geschichte eines Skandals (USA 2021, Jodi Gomes) In der Halbzeitshow des Super Bowl 2004 entblößte Justin Timberlake die Brust von Janet Jackson. Die Doku zeichnet den damals tobenden Kulturkampf und seine Folgen nach.

Bis 22.55, Arte

22.15 KOMÖDIE

Lolo – Drei ist einer zu viel (F 2015, Julie Delpy) Die neurotisch-hypochondrische Pariserin Violette (Julie Delpy) lernt beim Urlaub in ­Biarritz den Informatiker Jean-René (Dany Boon) kennen, der auch prompt bei ihr einzieht. Der verwöhnte Nesthockersohn Lolo (Vincent Lacoste) hat damit indessen wenig Freude. Als Regisseurin setzte Hauptdarstellerin Delpy vor allem auf den witzigen Schlagabtausch ihrer einander ins Gehege geratenden Figuren. Bis 0.15, ATV 2

22.25 KOMÖDIE

Booksmart (USA 2019, Olivia Wilde) Molly ­(Beanie Feldstein) und Amy (Kaitlyn Dever) sind beste Freundinnen und haben die Highschool ziemlich gut hinter sich gebracht. Am Tag vor der Abschlussfeier dräut ihnen allerdings, dass dabei das typische Teenager­leben etwas zu kurz gekommen ist. In einer einzigen Nacht versuchen sie nun, das bisher Versäumte nachzuholen. Die Coming-of-Age-Komödie ist das Spielfilmregiedebüt der Schauspielerin Olivia Wilde.

Bis 0.15, Super RTL

22.55 KONZERTFILM

Prince: Live in Syracuse 1985 (USA 1985, ­Joseph Ruffalo) Der Mitschnitt des legendären Konzerts, das Prince am 30. März 1985 vor 50.000 Zuschauern im Carrier Dome in Syracuse, New York, im Rahmen seiner ­Purple Rain-Tour gab. Bis 0.55, Arte

0.00 KOMÖDIE

Monty Python’s Der Sinn des Lebens (Monty Python’s The Meaning of Life, GB 1983, Terry Jones) In sieben Kapiteln widmen sich Monty Python von der Geburt über sexuelle Aufklärung, Essen und Krieg bis zum Tod den ganz großen Fragen der Menschheit. Eine garantiert komische Sinnsuche mit einigen der irrwitzigsten Sketches der famosen ­britischen Komikergruppe. Bis 1.40, ORF 1

Ein Soldat auf Heimaturlaub und seine Schwester: Joe Alwyn und Kristen Stewart in "Die irre Heldentour des Billy Lynn" – ORF 1, 1.40 Uhr. Foto: ORF / Mary Cybulski

1.40 DRAMA

Die irre Heldentour des Billy Lynn (Billy Lynn’s Long Halftime Walk, GB/CHN/USA 2016, Ang Lee) Der 19-jährige Billy Lynn wird nach seinem Einsatz im Zweiten Irakkrieg mit seinen Kameraden auf PR-Tour geschickt. In Rückblenden zeigt Regisseur Ang Lee (Brokeback Mountain), was tatsächlich passiert ist. Mit Newcomer Joe Alwyn und Kristen ­Stewart. Bis 3.25, ORF 1

3.54 ANIMATIONSSERIE

Anonyme Mütter: Fiese Gedanken In der Animationsfilmreihe treffen sich überforderte Mütter in einer Selbsthilfegruppe.

Bis 4.00, Arte