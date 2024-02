Das Camp des Forschungsteams am Skytrain Ice Rise in der Westantarktis. Foto: Eric Wolff

Auf Basis von Messwerten und Modellberechnungen ahnte man bereits, dass der Westantarktische Eisschild am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 8.000 Jahren plötzlich und in einem ungewöhnlichen Ausmaß schrumpfte. Nun ist es einem Team der Universität Cambridge und des British Antarctic Survey erstmals gelungen, dieses Szenario anhand von Eisbohrkernen zu beweisen. Die Analysen der Proben zeichneten dramatische Vorgänge nach: An manchen Stellen hat sich der Eisschild in nur knapp 200 Jahren um 450 Meter verringert.

Es ist der erste Nachweis für einen derart schnellen Eisverlust in der Antarktis – und liefert wichtige Anhaltspunkte zur aktuellen Entwicklung der dieser Region: Klimafachleute befürchten, dass die aktuell steigenden Temperaturen bald schon Teile des Westantarktischen Eisschildes so weit destabilisieren könnten, dass ein unkontrollierter Zusammenbruch unausweichlich wird. Die nun im Fachjournal "Nature Geoscience" veröffentlichte Studie gibt Aufschluss darüber, wie schnell das antarktische Eis schmelzen könnte, wenn die Temperaturen weiter steigen.

Wiederholungsgefahr

"Wir haben jetzt unmittelbare Beweise dafür, dass dieser Eisschild in der Vergangenheit einen schnellen Eisverlust erlitten hat", sagte Hauptautor Eric Wolff vom Cambridge Department of Earth Sciences. "Dieses Szenario existiert nicht nur in unseren Modellvorhersagen und könnte sich wiederholen, wenn Teile dieses Eisschildes instabil werden."

Die antarktischen Eisschilde, die sich von West nach Ost erstrecken, enthalten genug Süßwasser, um den globalen Meeresspiegel um etwa 57 Meter anzuheben, würden sie vollständig abschmelzen (freilich würde dieser Vorgang Jahrtausende dauern). Der Westantarktische Eisschild gilt als besonders gefährdet, weil ein großer Teil von ihm auf felsigem Untergrund liegt, der sich bis unter den Meeresspiegel erstreckt.

Der Skytrain Ice Rise liegt vor dem südlichen Ende der Zumberge-Küste im Westantarktischen Ellsworthland. Grafik: University of Cambridge / British Antarctic Survey

Angst vor Erreichen eines Kipppunktes

Eine Studie vom September 2022 lässt befürchten, dass schon bald ein entscheidender Klimakipppunkt erreicht werden könnte, der die Stabilität dieser Eismassen nachhaltig beeinträchtigt. Jenseits davon würde die in Gang gesetzte Dynamik dazu führen, dass der Eisschild selbst dann weiter abschmilzt, wenn sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde nicht weiter erhöht. Sollte sich der Westantarktische Eisschild vollständig in flüssiges Wasser verwandeln, würde der weltweite Meeresspiegel zumindest theoretisch um bis zu vier Meter ansteigen. Der genaue zeitliche Ablauf dieses Zusammenbruchs ist jedoch nach wie vor ungewiss.

Eine Möglichkeit, Eisschildmodelle für bessere Vorhersagen zu zu verbessern, besteht darin, sie mit Daten über den Eisverlust in Warmzeiten der Erdgeschichte zu füttern. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren bedeckte das antarktische Eis eine größere Fläche als heute. Als dann die Temperaturen langsam wieder stiegen, schrumpfte der Westantarktische Eisschild auf mehr oder weniger seine heutige Ausdehnung.

651 Meter langer Bohrkern

"Wir wollten wissen, was mit dem Westantarktischen Eisschild am Ende der letzten Eiszeit geschah, als die Temperaturen auf der Erde zunahmen, wenn auch langsamer als die heutige anthropogene Erwärmung", sagte Isobel Rowell, Co-Autorin der Studie, vom British Antarctic Survey. "Mithilfe von Eisbohrkernen können wir in diese Zeit blicken und die Dicke und Ausdehnung des Eisschildes schätzen."

Eiskerne bestehen aus Eisschichten, die sich im Lauf der Jahrtausende durch Schneefall bildeten, dann begraben und zu Eiskristallen verdichtet wurden. In jeder Eisschicht sind Blasen aus alter Luft und Verunreinigungen eingeschlossen, die sich mit den jährlichen Schneefällen vermischten und Hinweise auf das jeweilige Klima und die Eisausdehnung liefern.

Die kleinen Bläschen im Eiskern aus dem Skytrain Ice Rise enthalten jahrtausendealte Atmosphäre. Die Proben belegen, dass der Westantarktische Eisschild hier in knapp 200 Jahren um 450 Meter dünner geworden ist. Foto: University of Cambridge/British Antarctic Survey

Das Forschungsteam bohrte im Jahr 2019 den sogenannten Skytrain Ice Rise an. Dieser Eishügel von 80 Kilometer Durchmesser liegt im Westantarktischen Ellsworthland nahe der Stelle, an der das Bodeneis in das schwimmende Ronne-Schelfeis übergeht. Hier holten die Wissenschafter einen insgesamt 651 Meter langen Bohrkern aus dem Eis, der in Teilstücken bei minus 20 Grad Celsius nach Cambridge transportiert wurde.

Unkontrollierter Prozess

Zunächst maßen die Forschenden die stabilen Wasserisotope, die Aufschluss über die Temperatur zum Zeitpunkt der Schneefälle geben. Auch der Druck der im Eis eingeschlossenen Luftblasen wurde analysiert. Wie die Temperatur variiert auch der Luftdruck systematisch mit der Höhe. Tiefer liegendes, dünneres Eis enthält Luftblasen mit höherem Druck. Die Messungen ergaben, dass das Eis vor rund 8.000 Jahren plötzlich dünner wurde. "Zu diesem Zeitpunkt schrumpfte das Eis offenbar sehr schnell", sagte Wolff, "das war eindeutig ein Kipppunkt – ein unkontrollierter Prozess."

Das Team vermutet, dass diese Ausdünnung wahrscheinlich von wärmerem Wasser ausgelöst wurde, das unter den Rand des Westantarktischen Eisschilds gelangte. Das hatte einen gravierenden Effekt auf die Eismassen: Der Eisschild löste sich zum Teil vom Grundgestein und schwamm frei auf dem Meer. Daraus ging das heutige Ronne-Schelfeis hervor. In weiterer Folge verkleinerte sich der benachbarte Skytrain-Eisrücken rasant, weil er nicht mehr durch den auf dem Boden aufliegenden Eisschild zurückgehalten wurde.

Aufnahme aus dem Inneren des Bohrzelts. Zur weiteren Untersuchung wurden die Bohrproben später bei minus 20 Grad Celsius an die University of Cambridge gebracht. Foto: University of Cambridge / British Antarctic Survey

Das Meer kam näher

Und noch etwas stellten die Forschenden fest: Der Natriumgehalt des Eises, der aus dem Salz der Meeresgischt stammt, stieg etwa 300 Jahre nach dem umfassenden Eisverlust merklich an. Daraus schlossen die Wissenschafter, dass sich das Schelfeis nach der Eisdünnung zurückzog und das Meer Hunderte von Kilometern näher an den Eisschild heranrückte.

"Wir wussten bereits aus Simulationen, wann ungefähr das Eis schrumpfte, nur der genaue Zeitpunkt war bisher ungewiss gewesen", sagte Rowell. Die Modelle der Eisschilde ordneten den Rückzug irgendwo zwischen 12.000 und 5.000 Jahren ein, konnten aber nicht genauer feststellen, wie schnell er vor sich ging. "Wir haben jetzt eine sehr genau datierte Beobachtung dieses Rückzugs, die in verbesserte Modelle eingebaut werden kann", so Rowell. Nach dem Ende der folgenschweren Entwicklungen vor 8.000 Jahren stabilisierte sich der Westantarktische Eisschild, als er ungefähr seine heutige Ausdehnung erreichte. "Jetzt ist es wichtig herauszufinden, ob ein weiterer Temperaturanstieg das Eis destabilisieren und einen erneuten Rückzug auslösen könnte", ergänzte Wolff. (tberg, red, 8.2.2024)