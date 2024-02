Die erste Saisonpartie zwischen Salzburg und Sturm hatte in Graz 2:2 geendet. Nicht nur Stürmer Mamprit Sakaria konnte überzeugen. APA/EXPA/MARCEL PAIL

Andreas Schicker, der Sportgeschäftsführer von Sturm Graz, sagt, ohne dabei dunkelrot im Gesicht zu werden: "Der Ball ist immer noch rund." Dem kann nicht widersprochen werden. Der 37-Jährige sagt auch: "Obwohl es niemand hören will, Salzburg ist Favorit." Schicker bezieht sich auf die vergangenen zehn Jahre und weist auf die aktuellen Fakten hin. "Sie haben die beste Defensive, die die beste Offensive. Sie haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten erhalten. Und sie haben zwei Zähler mehr als wir."

Am Freitag wird das Frühjahr der Bundesliga mit dem Duell der Giganten eröffnet, Salzburg empfängt Sturm (20.30 Uhr). Mehr kann der österreichische Fußball, vom Nationalteam vielleicht abgesehen, nicht bieten. Und der Ball wird rund sein. Im Cup-Viertelfinale haben beide aufgewärmt, Salzburg schlug den LASK auswärts 3:2, Sturm die Austria daheim 2:0.

Das Loblied auf den Herausforderer singt ausgerechnet Salzburgs Trainer Gerhard Struber: "Das ist eine Mannschaft, die gefühlt hungrig ist, immer näher an uns heranzukommen. Sie kommen sehr stark übers Umschalten. Die größte Wucht und Power strahlen sie über Standardsituationen aus." Andererseits, sagt Struber, gehe es darum, für Klarheit zu sorgen."Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass die Meisterschaft unspannend bleibt."

Sturms Aufstieg hat mit Schicker zu tun. Die Transferpolitik und die Kaderplanung sind über die Grenzen der Steiermark hinaus legendär. Dieser Tage hat Werder Bremen Interesse an Schicker bekundet. Auch Rapid hatte um ihn gebuhlt, aber die Hütteldorfer sind nicht das ultimative Sehnsuchtsziel für Geschäftsführer. Die Absage war ein Glück für Markus Katzer.

Hochhaus

Schicker hält sich bedeckt, bestätigt die Kontakte zu Werder nicht, ein klares Dementi hat er freilich auch nicht anzubieten. "Solche Gerüchte sind eine Auszeichnung für unseren Weg." Ein weiterer Baustein im Grazer Hochhaus ist Trainer Christian Ilzer. Der harmoniert mit seinem Chef, der ihm Freiheiten lässt. Schicker: "Ilzer war von Kind an Sturm-Fan, er lebt das, die Zusammenarbeit hat vom ersten Tag an funktioniert. Er kann all seine Inhalte unterbringen. Wir sind gut vorbereitet."

Schicker ist der Baumeister von Cupsieger Sturm Graz. APA/ERWIN SCHERIAU

Sturm ist im Gegensatz zum ewigen Meister noch dreifach belastet, man hat sich in die K.-o.-Phase der Conference League quasi geschummelt. Lachhafte vier Zähler haben in der Europa League gereicht, die Grazer profitierten von noch höheren Niederlagen des Konkurrenten. Wobei das 0:3 in der letzten Runde gegen Sporting Lissabon extrem hoch war. Schicker geniert sich für den Verbleib in Europa nicht, zumal man in der Vorsaison mit acht Punkten gescheitert war. Das ist ein Fall von ausgleichender Ungerechtigkeit. Gegner ist übrigens Slovan Bratislava. "Wir wollen mehr als zwei Spiele in Europa haben."

Der Königstransfer in Schickers Amtszeit war Rasmus Höjlund. Um 1,8 Millionen Euro verpflichtet, wurde er ein paar Monate später um 20 Millionen an Atalanta Bergamo verkauft. Mittlerweile stürmt und trifft der Däne für Manchester United. Schicker sagt: "Das war kein Zufall, aber natürlich ein Ausreißer nach oben. Diesen Weg setzen wir fort."

Es gibt freilich auch zumindest leise Kritik an Sturms Philosophie. Der fehlende Steiermark-Faktor wird bemängelt, Schicker kann damit leben: "Natürlich gibt es den romantischen Fußballfan, der unseren Weg vielleicht nicht immer so versteht, aber bei uns zählt am Ende das Leistungsprinzip. Kritik gehört im Fußball dazu. Ich bin aber überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und wir prüfen ständig, ob wir nicht falsch abbiegen. Und der Großteil würde es nicht gut finden, wenn wir Achter werden und mit acht Steirern spielen."

Mika Biereth ist ein in England geborener Däne, ferner kann man der Steiermark eigentlich nicht sein. Der 21-Jährige wurde von Arsenal ausgeliehen, beim 2:0 gegen die Austria hat der bullige Stürmer bereits getroffen. "Er weiß, was er kann. Er weiß, was er will. Er hat Power und Wucht", sagt Ilzer.

Sturm will also Salzburg ärgern. "Kommen wir in einen Lauf", sagt Schicker, "ist am Ende vielleicht etwas Besonderes möglich." Verpflichtender Nachsatz: "Salzburg ist aber schon Favorit." (Christian Hackl, 9.2.20224)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 17. Runde der Fußball-Bundesliga:

FC Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, Freitag, 20.30 Uhr/Sky, SR Lechner). Bisheriges Saisonergebnis: 2:2 (a)

Salzburg: Schlager - Solet, Gourna-Douath, Pavlovic - Dedic, Bidstrup, Diambou, Kjaergaard - Sucic, Fernando, Gloukh

Es fehlen: Konate (Afrika Cup), Baidoo (Knöchel), Capaldo (Knie), Morgalla (krank)

Sturm: Jaros - Gazibegovic, Affengruber, Lavalée, Schnegg - Gorenc Stankovic - Horvat, Kiteishvili, Prass - Biereth, Sarkaria

Es fehlen: Jatta (Syndesmoseriss im Sprunggelenk), Scherpen (Kreuzbandriss)