In seinem Gastkommentar spricht sich der Theologe und Ethiker Kurt Remele gegen eine Ausweitung des Religionsbegriffs aus.

Veganismus als Kasteiung? Für Menschen, die sich pflanzlich ernähren, haben Tiere ein Grundrecht auf Leben. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wer aus tierethischen und ökologischen Gründen vegan lebt, isst keine Tiere und keine Tierprodukte, trägt keine Pelzmäntel und Daunenjacken, keine Lederschuhe und Schafwollhandschuhe. Ein Arbeitsgericht im englischen Norwich hat ethisch motivierten Veganismus vor vier Jahren als "philosophical belief" eingestuft, als "weltanschauliche Überzeugung", wie die korrekte Übersetzung lautet. Niemand darf diskriminiert werden, weil er oder sie aus ethischen Gründen vegan lebt. Die in deutschsprachigen Medien daraufhin kolportierte Behauptung, ein britisches Gericht habe den Veganismus als "religiösen Glauben" charakterisiert, ist falsch und beruht auf einem Übersetzungsfehler.

Die Ansicht, Essen im Allgemeinen, Veganismus im Besonderen, seien zu einer Glaubensfrage und zu einer (Ersatz-, Pseudo-)Religion geworden, hält sich dennoch hartnäckig, selbst im STANDARD war das wieder Thema (siehe "Wenn Essen zur Glaubensfrage wird" sowie im Interview mit Sarah Wiener "'Tiere abschaffen ist nicht die Lösung‘").

Fußball als Religion?

Wer die vegane Lebensweise unter den Religionsbegriff subsumiert, bedient sich einer funktionalen Religionsdefinition. Diese beschreibt, was Religion tut und leistet: Sie stiftet Sinn und Identität, übt gemeinsame Regeln und Rituale ein, weckt Emotionen und Missionierungseifer. Eine solch weite Definition von Religion führt dazu, dass Sport, allen voran Fußball, als "implizite Religion" begriffen werden kann.

Der renommierte schottische Religionssoziologe Steve Bruce widersetzt sich einer solchen Ausweitung des Religionsbegriffs. Weil Fußball und Religion bestimmte Eigenschaften teilen würden, folge daraus nicht, dass Sport eine (Ersatz-)Religion sei. Sonst wäre Religion umgekehrt auch als Sport(ersatz) zu beschreiben.

"Extreme Ausprägungen der veganen Lebensphilosophie werden verallgemeinert."

Bruce hat recht: Wer Religion korrekt definieren will, muss sagen, worin sich Religion von anderen kulturellen Phänomenen substanziell unterscheidet. Er oder sie wird Religion als Narrativ über die "letzten" Fragen des Woher und Wohin von Welt und Mensch begreifen, dem in der Regel der Glaube an eine übernatürliche Realität zugrunde liegt, die immanent oder transzendent, persönlich-anthropomorph oder unpersönlich-numinos konzipiert sein kann. Dieses Charakteristikum unterscheidet Religion sowohl von Sport als auch von Veganismus.

Die Behauptung, Veganismus sei eine (Ersatz-)Religion, beruht nicht nur auf schlechter Soziologie, sondern auch auf unredlicher Theologie. In Letzterer werden extreme Ausprägungen der veganen Lebensphilosophie verallgemeinert. Die negativen Begleiterscheinungen des eigenen Glaubens werden auf jene projiziert, die keine Tiere essen: Ideologieanfälligkeit und Eifer, Abgrenzung und Auserwählungsbewusstsein, Fanatismus und Dogmatismus. Die Begriffe "Ersatzreligion" und "Pseudoreligion" sind damit eindeutig negativ konnotiert oder – um einen ethischen Fachausdruck zu verwenden – "persuasiv gekennzeichnet". Dabei gibt man vor, etwas bloß zu beschreiben, färbt aber die angebliche Beschreibung so ein, dass sie auf eine Bewertung hinausläuft, im vorliegenden Fall eine stark negative.

Arme Sünder

Ein Musterbeispiel dafür sind Aussagen des vom STANDARD interviewten, für sein Veganismus-Bashing bekannten evangelischen Theologen Kai Funkschmidt. Dieser bezichtigt vegan lebende Menschen, in ständiger "Selbstbuße" zu leben, und erkennt in diesem Verhalten "einen gravierenden Unterschied zu klassischen Religionen", vor allem zur kirchlichen Lehre. "Zum Christentum gehört der Gedanke: Du bist okay, auch wenn du nicht perfekt bist." Das fehle den säkularen Heilsversprechen. "Dort kann man nur das Heil erlangen, indem man die Lehre möglichst rein verwirklicht", behauptet Funkschmidt.

Diese Gegenüberstellung zwischen einem angeblich wertschätzenden christlichen Menschenbild, zu dessen Beschreibung Funkschmidt eigenartigerweise auf transaktionsanalytische Terminologie zurückgreift (Ich bin okay. Du bist okay.) und einer veganen Bewegung, die durch Perfektionismus und Selbstzweifel geprägt sei, ist billige Polemik. In seiner Krone-Kolumne vom 4. 2., die ich mir letzten Sonntag in einem Grazer Café zu Gemüte führte, empfahl Kardinal Schönborn seinen Leserinnen und Lesern die Lektüre des Erbauungsbuches Die Nachfolge Christi. Im dritten Kapitel dieses christlichen Longsellers findet sich folgende selbsterniedrigende Aussage: "Du mein Gott und Herr. … Ich bin dein ärmster Knecht, ich krieche auf Erden als ein verworfener Wurm, weit ärmer und verachtungswerter, als es mein Verstand denken kann und meine Zunge es auszusprechen wagen darf."

Mitgefühl für Tiere

Funkschmidt irrt sich also in zweifacher Hinsicht. Erstens: Nach traditioneller christlicher Lehre ist der Mensch nicht okay, sondern ein armer, erlösungsbedürftiger Sünder. Zweitens: Menschen entscheiden sich nicht deshalb für eine vegane Lebensweise, um sich selbst zu kasteien und von anderen abzugrenzen, sondern deshalb, weil sie davon überzeugt sind, dass Tiere einen Anspruch auf unser Mitgefühl und ein Grundrecht auf Leben haben. (Kurt Remele, 9.2.2024)