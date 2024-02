Generalstabschef Walerij Saluschnyj wird abgelöst. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Seit Wochen war über die wichtigste Personalie in der ukrainischen Armee diskutiert worden, nun hat Präsident Wolodymyr Selenskyj kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls seine Entscheidung öffentlich gemacht. Anstelle von Walerij Saluschnyj kommandiert künftig der bisherige Heereschef Oleksandr Syrskyj die Armee. Auf einem auf X publizierten Bild bekunden Selenskyj und Saluschnyj, die bisher als Rivalen galten, ihre Verbundenheit. Der abgesetzte Generalstabschef werde auch künftig "Teil des Teams" sein, verlautbarte Selenskyj. Und: "Wir werden gewinnen."

Saluschnyj, der sich im vergangenen Herbst in mehreren Interviews mit westlichen Medien indirekt kritisch gegenüber der politischen Führung um Selenskyj geäußert hatte, hat seine Versetzung bisher nicht öffentlich kommentiert. Unklar ist, ob und in welcher Funktion er künftig dienen wird. Politische Ambitionen, etwa jene, Selenskyj dereinst als Präsident nachzufolgen, hat er stets dementiert. Die fehlgeschlagene Gegenoffensive der ukrainischen Armee im vergangenen Jahr mache es nun notwendig, in die Defensive zu gehen, sagte er jüngst. Dass damit auch ein möglicher Rückzug aus bestimmten, besonders schwer umkämpften Ortschaften verbunden sein dürfte, sorgte für Widerspruch Selenskyjs, der sich der Rückeroberung des gesamten, von Russland zu einem Fünftel besetzten Territoriums verschrieben hat.

Populärer General

Der 50-jährige, als charismatisch beschriebene General Saluschnyj gilt als einer der Väter des Abwehrerfolgs der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasoren. Als erster ukrainischer Armeechef lernte er sein Handwerk nicht in sowjetischen, sondern in postkommunistischen ukrainischen Militärschulen. In der Truppe gilt Saluschnyj als höchst populär.

Sein designierter Nachfolger Olexander Syrskyj, der in Russland geboren wurde und seit 2019 die Landstreitkräfte befehligt, lernte sein Handwerk zwar anders als Saluschnyj in sowjetischen Kaderschmieden, verfolgt aber eine vergleichsweise dezentrale Kommandostruktur, wie sie auch in westlichen Armee gepflogen wird. Die Rückeroberung Charkiws wird dem 58-Jährigen ebenso zugeschrieben wie die Verteidigung Kiews ganz zu Beginn des Krieges.

Verteidigungsminister Rustem Umerow, der erst im September ins Amt kam, dankte Saluschnyj für dessen Dienste und beschwor einen Neuanfang in dem zuletzt ins Stocken geratenen Abwehrkampf gegen die russischen Truppen. "Neue Zugänge und Strategien" seien nötig, sagte er. (Florian Niederndorfer, 8.2.2024)