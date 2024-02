Kasachstan ist der dritte Gruppengegner für die Elf von Teamchef Ralf Rangnick in Liga B. Ein Aufstieg in die Elite ist das Ziel des ÖFB-Teams

Paris – Das österreichische Fußball-Nationalteam bekommt es in der Gruppenphase der Nations League im Herbst unter anderem mit Stürmerstar Erling Haaland und Norwegen zu tun. Die weiteren Gruppengegner in Pool 3 der zweithöchsten Liga B sind Slowenien und Kasachstan. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend im edlen Konferenzzentrum "Maison de la Mutualite" in Paris. Gewinnt das ÖFB-Team von Ralf Rangnick seine Gruppe, kehrt es in die Liga A zurück. Die Gruppenzweiten kämpfen in Play-offs um den Aufstieg.

Die Österreicher bestreiten jeweils zwei Spiele im September, im Oktober und im November. Den genauen Spielplan will die Uefa am Freitag bekanntgeben. Norwegen und Slowenien scheinen die schärfsten Kontrahenten im Kampf um den Gruppensieg. Die Norweger liegen in der Fifa-Weltrangliste als 44. zwanzig Positionen hinter Österreich. Die Slowenen sind auf Platz 54, die Kasachen als Aufsteiger aus Liga C auf Position 100 zu finden.

Mit Norwegen hatten sich die Österreicher bereits bei der zweiten Nations-League-Austragung 2020 duelliert. Haaland war damals nur im ersten Duell in Oslo mit von der Partie. Die ÖFB-Auswahl gewann damals mit 2:1. Den Gruppensieg erzitterte Rot-Weiß-Rot unter Teamchef Franco Foda im abschließenden Duell in Wien mit einem 1:1 gegen eine norwegische Notelf. Den Skandinaviern hatten wegen Corona-Quarantäneregeln fast alle Akteure mit Länderspiel-Erfahrung gefehlt.

Mittlerweile verfügen die Norweger neben Haaland mit dessen Manchester-City-Kollegen Oscar Bobb oder Dortmund-Verteidiger Julian Ryerson über weitere Akteure von Format. Bei Slowenien ist neben Torhüter Jan Oblak mit Benjamin Sesko wie Haaland ein früherer Salzburg-Stürmer der Star. Mit dem südlichen Nachbarn gab es bisher erst vier Länderspiel-Duelle, die beiden jüngsten in der EM-Qualifikation gewann das ÖFB-Team 2019 jeweils mit 1:0.

Gegen die Kasachen sind die Österreicher in vier Vergleichen noch ungeschlagen, auswärts gab es aber zweimal nur ein 0:0. Auch Rangnick und Co. steht im Herbst die lange Auswärtsreise in die frühere Sowjetrepublik ins Haus. Der Gruppenletzte steigt in die Liga C ab, der Gruppendritte muss in einem Play-off gegen einen Zweiten aus Liga C um den Verbleib in der zweithöchsten Klasse kämpfen. Wird Österreich Zweiter, wäre im Aufstiegs-Play-off im März 2025 ein Dritter aus Liga A der Gegner.

A-Klasse als Ziel

Rangnick war mit seinem Team bei der jüngsten Nations-League-Auflage im Jahr 2022 in einer Gruppe mit Kroatien, Dänemark und dem damaligen Weltmeister Frankreich mit vier Punkten aus der Liga A abgestiegen. Die Rückkehr in die höchste Spielklasse ist das erklärte ÖFB-Ziel. Dazu dürfte ein Gruppensieg über die Hintertür wohl auch ein Ticket für das Play-off um die vier letzten europäischen Startplätze für die WM 2026 in Nordamerika bringen, falls dieses 2025 nicht über den normalen WM-Quali-Weg erspielt wird.

54 von 55 Uefa-Nationen waren zwischen Louvre und Notre Dame im Lostopf, nur Russland ist wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine weiterhin ausgeschlossen. Bei der A-Auslosung fehlte England: Der Weltmeister von 1966 war bei der dritten Auflage als Gruppenletzter hinter Italien, Ungarn und Deutschland abgestiegen. Die "Three Lions" treffen in Gruppe B2 auf Finnland, die Republik Irland und Griechenland. Deutschland bekommt es in Gruppe A3 mit den Niederlanden, Ungarn und Bosnien-Herzegowina zu tun. (APA, sid, red, 8.2.2024)

Liga D:

Gruppe 1: Litauen oder Gibraltar, San Marino, Liechtenstein

Gruppe 2: Moldau, Malta, Andorra

Kurz-Steckbriefe der Gegner:

NORWEGEN:

Teamchef: Stale Solbakken (NOR/seit Dezember 2020)

Bekannteste Spieler: Erling Haaland (Manchester City), Martin Ödegaard (Arsenal), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Größter Erfolg: WM-Achtelfinale 1998

Fifa-Ranking: 44.

Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 12 Spiele - 8 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen (Torverhältnis 24:10)

* * *

SLOWENIEN:

Teamchef: Matjaz Kek (SLO/seit November 2018)

Bekannteste Spieler: Jan Oblak (Atletico Madrid), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz)

Größte Erfolge: WM-Teilnahmen 2002 und 2010, EM-Teilnahme 2000 und 2024

Fifa-Ranking: 54.

Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 4 Spiele - 3 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlagen (Torverhältnis 5:2)

* * *

KASACHSTAN:

Teamchef: Magomed Adiev (RUS/seit April 2022)

Bekannteste Spieler: Bakhtiyor Zaynutdinov (Besiktas), Abat Aymbetov (Adana Demirspor), Abzal Beysebekov (FC Astana)

Größte Erfolge: Gruppensieg Nations League Liga C und Aufstieg in B-Liga 2022

Fifa-Ranking: 100.

Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 4 Spiele - 2 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen (Torverhältnis 6:0)

Modus: Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen in die Ligen B bzw. C ab. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in die Ligen A, B und C auf. Die drittplatzierten Teams der Liga A und die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten in Hin- und Rückspiel Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs, dasselbe gilt für die Dritten der Liga B und die Zweiten der Liga C. Die beiden schlechtesten Gruppenvierten der Liga C steigen direkt in Liga D ab, die beiden besseren Gruppenvierten treffen in der Relegation auf die beiden Gruppenzweiten der Liga D.

Modus Liga A: Die beiden Topteams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale (Hin- und Rückspiel) ein, Halbfinale und Finale werden in jeweils einem Spiel entschieden.

Auswirkung auf WM-Qualifikation für 2026: Die vier besten Gruppensieger (Basis ist die Platzierung in der Nations-League-Gesamtwertung), die in der regulären WM-Qualifikation im Jahr 2025 nicht unter den zwei besten Teams ihrer Gruppe landen, erhalten einen Startplatz für das Play-off von 16 Teams um die vier letzten europäischen WM-Tickets (Spieltermine Ende März 2026)

Termine Gruppenphase (genauer Spielplan wird am Freitag festgelegt): 1. Runde 5.-7. September, 2. Runde 8.-10. September, 3. Runde 10.-12. Oktober, 4. Runde 13.-15. Oktober, 5. Runde 14.-16. November, 6. Runde 17.-19. November (alles im Herbst 2024)

Termine Relegations-Play-offs der Ligen A/B und B/C sowie Viertelfinale der Liga A: 20.-23. März 2025; Finalturnier der Liga A: 4.-8. Juni 2025; Relegations-Play-offs der Ligen C/D: 26.-31. März 2026