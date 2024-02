Das Objekt der Begierde. REUTERS/GONZALO FUENTES

Paris - Österreichs Fußballnationalteam der Männer wurde am Donnerstag bei der Auslosung für die Nations League in Paris mit Norwegen, Slowenien und Kasachstan in Gruppe B3 gelost. Den genauen Spielplan gibt die UEFA am Freitag bekannt. Die Gruppensieger steigen in Liga A auf, die Gruppenzweiten kämpfen in Play-offs um den Aufstieg. (APA, red, 8.2.2024)

B-Gruppen im Überblick REUTERS/GONZALO FUENTES