In einem kürzlich erschienenen Fake-Video wird Taylor Swift als Trump-Unterstützerin gezeigt. Reuters/Mario Anzuoni

Mindestens 50.000 gefälschte Nutzerkonten setzen etwa eine Million Nachrichten auf der Plattform X, vormals Twitter, ab. Das Ziel: Unsicherheit verbreiten, Stimmung gegen die Regierenden machen, Unzufriedenheit säen. Aber vor allem soll die Unterstützung für die Ukraine durch den Westen sabotiert werden. Das deutsche Außenministerium hat ein massives Netzwerk falscher Nutzerkonten aufgedeckt, die im deutschsprachigen Raum Fake News verbreiteten – bis zu 200.000-mal pro Tag, zwei Falschmeldungen pro Sekunde.

Laut den Informationen des Auswärtigen Amtes dürfte Russland hinter der Kampagne stecken. Verbreitet wurden nicht nur russische Narrative über den Ukrainekrieg wie die angebliche Bedrohung durch die Nato. Der Kern der Botschaften zielte auf die Emotionen ab: "Ich finde es enttäuschend, dass die Regierung mehr für andere Länder tut als für die eigenen Bürger", lautet eines der populärsten Postings. Doch was ist im Hinblick auf die Wahlen in Europa und den USA noch zu erwarten? Wie geht China vor? Und sind wir alledem schutzlos ausgeliefert?

Frage: Wie geht die EU gegen Falschinformationen im Netz vor?

Antwort: Der Digital Services Act der Europäischen Union sollte eigentlich eine wirksame Waffe gegen Falschinformationen sein, doch scheitert das Vorgehen gegen Falschmeldungen oft an kulturellen Unterschieden. In den USA ist das Verständnis von Meinungsfreiheit ein anderes als in Europa, und bei Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat und Co ist das Problembewusstsein oft nicht vorhanden. Deshalb nimmt die EU-Kommission jetzt die Plattformen in die Pflicht. Sie müssen nun darlegen, wie sie gegen Fake News im Zuge gesamteuropäischer und nationaler Wahlen vorgehen. Außerdem müssen die Plattformen ihre Daten der Forschung zur Verfügung stellen. Die Hoffnung: Watchdogs und NGOs werden die Daten analysieren und verdeckte Propaganda enttarnen.

Wieso spielt X, die Plattform von Elon Musk, eine Sonderrolle?



Antwort: Plattformen wie Instagram und Tiktok stehen natürlich in der Kritik, zu wenig gegen Trollnetzwerke zu unternehmen. Aber: Man gibt sich in Singapur und Menlo Park zumindest kooperationsbereit und hält die europäischen Regeln ein. Das gelingt einmal mehr, einmal weniger gut. Elon Musk geht mit seiner Plattform X aber auf Konfrontation. Nicht nur hat er den europäischen Verhaltenskodex gegen Desinformation aufgekündigt, die EU-Kommission vermutet systematische Verstöße gegen den Digital Services Act. Deshalb laufen aktuell Ermittlungen gegen X – es sind die ersten ihrer Art in der Geschichte der Union.

Welche Dimensionen hat die Desinformation?

Antwort: Eine Gesamtzahl ist aufgrund der Dunkelziffer schwer zu ermitteln, aber die Zahlen der Plattformen selbst geben Aufschluss über die Ausmaße. So löschte Tiktok allein innerhalb von vier Monaten 5,9 Millionen Fake-Accounts, denen 47 Millionen User gefolgt waren. Im Microsoft-Netzwerk Linkedin wurden 6,7 Millionen Versuche unterbunden, Fake-Accounts anzulegen. Google hat allein in Österreich im zweiten Halbjahr 2023 insgesamt 5.450 Werbesujets mit Falschinformationen abgelehnt. Europaweit waren es knapp drei Millionen Werbeanzeigen.

Aber es ist nicht nur Russland. Wie versucht China, die Meinung in Europa zu sabotieren?

Antwort: China wählte in der Verbreitung von Fake News und Propaganda im Netz lange Zeit einen deutlich subtileren Weg als Russland, doch die Aktionen werden derzeit aggressiver. Aktuell versucht China vor allem in Osteuropa seinen Einfluss zu vergrößern und geht dabei auch ziemlich offen vor. So kaufte das chinesische Unternehmen CEFC einen signifikanten Anteil an der tschechischen Mediengruppe Empresa, die daraufhin ausschließlich positiv über Peking berichtete, bis sich CEFC nach einigen Monaten wieder zurückzog. Der Einfluss soll laut Ivana Karásková von Mapinfluence so weit gegangen sein, dass Radiosender Skripte direkt aus Peking erhalten haben sollen. Vor allem in westeuropäischen Ländern sei das Bewusstsein für chinesische Einflussnahme noch unterentwickelt, so Karásková.

Welche Rolle spielt die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz bei alledem?

Antwort: Die Entwicklerunternehmen von Chatbots wie ChatGPT versuchen ihren Systemen die Erstellung von Fake News zu verbieten, mit wechselndem Erfolg. Ein Beispiel ist die laufende Kampagne eines Präsidentschaftsbewerbers der Demokraten, Dean Phillips. Dessen Team hatte einen Chatbot mit Standpunkten des Politikers entwickelt und ihn mit den Wählerinnen und Wählern kommunizieren lassen. Ein klarer Regelverstoß gegen die Nutzungsbedingungen und der erste dokumentierte Fall, in dem OpenAI eine KI-generierte politische Kampagne unterband.



Deutlich schwerwiegender sind die Auswirkungen von KI-generierten Videos, wie sie vor allem in den USA kursieren. Die Kontroverse um gefakte pornografische Inhalte von US-Star Taylor Swift zeigt das Potenzial der Technologie. In einem weiteren KI-Video posiert die Sängerin mit einem Banner, auf dem "Trump Won", also die Falschinformation, dass Donald Trump die US-Wahlen 2020 gewonnen hatte, steht. Auch US-Präsident Joe Biden sah sich immer wieder Diffamierungskampagnen durch täuschend echt aussehende, aber gefälschte Videos ausgesetzt. Das Problem: Die Erstellung solchen Materials lässt sich kaum verhindern, weshalb Regulatoren eher darauf abzielen, die Verbreitung zu verhindern, indem sie die Plattformen in die Pflicht nehmen. (Peter Zellinger, 9.2.2024)