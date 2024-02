Wien – Die zweite Ausgabe des Opernballs nach der Pandemiepause geht am Donnerstagabend über die Bühne. Die rund 5.000 Gäste bewegen sich in einem zähflüssigen Strom in das Opernhaus.

Die Wiener Staatsoper wird für den Opernball-Abend provisorisch umgebaut. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wer als prominent erkannt werden will, erklimmt die von Fotografinnen und Kameraleuten gesäumte Feststiege.

Moderatorin Nina Kraft am Fuße der Feststiege. APA/EVA MANHART

Richard Lugners Stargast in diesem Jahr: Priscilla Presley. Die 78-Jährige sei sein bisher "pflegeleichtester" Gast, sagt der Baumeister.

Priscilla Presley ist Richard Lugners Stargast und hat schon in seiner Loge Platz genommen. APA/ROLAND SCHLAGER

Designer Harald Glööckler ist ebenfalls vor Ort. APA/HELMUT FOHRINGER

Nicht nur für Promis der verschiedenen Buchstaben-Kategorien ist der Opernball ein Muss-Event, sondern auch für Vertreterinnen und Vertreter der Politik.

Auch Marika Lichter und die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein lassen sich den Opernball nicht entgehen. APA/HELMUT FOHRINGER

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kommt seinen städtischen Gastgeberpflichten in einer Loge nach.

Michael Ludwig hat den Sekt schon eingekühlt. APA/ROLAND SCHLAGER

Gesehen, aber noch nicht abgelichtet wurden auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit seinem Gast, Estlands Premierministerin Kaja Kallas, sowie die ÖVP-Politikerinnen Karoline Edtstadler, Susanne Raab und Wolfgang Sobotka. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt mit seinem montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatović.

Dominique Hasler, Regierungsrätin Liechtensteins für Äußeres, an der Seite von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. APA/HELMUT FOHRINGER

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und seine Frau Katharina Nehammer. APA/HELMUT FOHRINGER

Die Gäste warten nun schon gespannt auf die Eröffnung des Balls. Während sich die ersten Debütanten-Paare für den Einzug formieren, gibt es letzte ermutigende Worte im Probe-Bühnenbereich: "Ihr seid mega drauf, ihr könnt das." Und: "Jeder, der spontan noch Traubenzucker braucht. Vorne, links."

Die pinken Sackerln gehen weg wie nix. Ein Debütantenpaar nach dem anderen nimmt sich einen Traubenzucker – die Wegzehrung für die vielen Stufen von der Probebühne unterm Dach nach unten aufs Parkett im Erdgeschoß. Zehn Minuten noch. "Hat wer eine Sicherheitsnadel da?" ruft jemand durch den Raum. Dann ist es an Tanzschule-Inhaber Christoph Santner, den Debütantenpaaren Mut zu machen: "Ihr müsst zeigen, dass es Mega Spaß gemacht hat" ruft er ins Mikro. "Ihr warts ein Mega geiler Jahrgang." Die schwarz-weiße Menschentraube setzt sich in Bewegung. (red, 8.2.2024)