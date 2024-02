Alexandra Föderl-Schmid wird vermisst. Foto: Friedrich Bungert / SZ-Photo / picturedesk.com

Wien/Linz/München – Seit Donnerstag bangt man nach einem Rettungseinsatz auf dem Inn um Alexandra Föderl-Schmid, von 2007 bis 2017 Chefredakteurin des STANDARD und derzeit stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung.

Zeugen hatten am Morgen von einer Frau im Grenzfluss bei Braunau berichtet, Föderl-Schmids Auto wurde laut einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" auf einem nahen Parkplatz gefunden. Seit dem Vormittag suchten Polizei und zahlreiche freiwillige Feuerwehren aus dem Innviertel und dem benachbarten Bayern mit Zillen das Gewässer ab. Die Suchaktion auf dem Wasser wurde am Nachmittag unterbrochen, laut Auskunft der Pressestelle der aktenführenden Polizei München kann aber damit gerechnet werden, dass sie am Freitag fortgesetzt wird.

Aus Tagesgeschäft zurückgezogen

Dass es sich bei der Vermissten um Föderl-Schmid handelt, dementierte der Sprecher auf STANDARD-Anfrage nicht, zu möglichen Hintergründen wollte er sich vorerst nicht äußern. Am Montag hatte die "Süddeutsche Zeitung" bekannt gegeben, dass die erst im Jänner 53 Jahre alt gewordene stellvertretende Chefredakteurin sich vorübergehend aus dem Tagesgeschäft zurückziehen werde, bis eine externe Kommission Plagiatsvorwürfe gegen sie überprüft hat.

Die erste Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung hatte auch ihre Alma Mater, die Universität Salzburg, mit einer Prüfung ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 1996 beauftragt, nachdem der von manchen Medien als "Plagiatsjäger" bezeichnete Stefan Weber in einem offenbar vom rechtspopulistischen deutschen Onlineportal "Nius" bezahlten Gutachten Vorwürfe erhoben hatte. (red, 8.2.2024)