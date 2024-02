Prabowo Subianto (72), ein umstrittener Ex-General, ist durch die Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zum Favoriten der "Generation TikTok" bei der anstehenden Präsidentschaftswahl in Indonesien geworden. Eine rehäugige Zeichentrick-Version des früher als Hardliner gefürchteten Kandidaten erobert im Wahlkampf die Plakatwände und die Sozialen Medien.

Prabowos Avatar ist in verschiedenen Posen auf den Sozialen Medien wiederzufinden, beispielsweise wie er seine Katze Bobby streichelt. Unterstützerinnen und Unterstützer des Politikers können sich in Videos hineinkopieren und beispielsweise mit ihrem Idol durch den Dschungel wandern. Damit punktet der 72-Jährige vor allem bei der jungen Wählerschaft: Auf der Kurzvideo-Plattform TikTok wurden Clips mit dem Hashtag #Prabowo bereits mehr als 19 Milliarden Mal geklickt. Ähnliche Postings gibt es auf dem Fotonetzwerk Instagram.

"Ich werde für ihn stimmen, weil er 'gemoy' ist", kündigt die Erstwählerin Putri an. "Gemoy" bedeutet umgangssprachlich "süß und knuddelig" auf indonesisch. In der drittgrößten Demokratie der Welt ist etwa die Hälfte der 205 Millionen Wahlberechtigten jünger als 40 Jahre. Umfragen sehen Prabowo bei der "Generation Z", die um die Jahrtausendwende geboren wurde, mit 60 Prozent der Stimmen vorn. Bei den 30- bis 40-jährigen "Millenials" seien es noch 42 Prozent.

Erstellung mit Midjourney

Prabowos Alter-Ego wurde mit Hilfe der US-Software "Midjourney" geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Generative KI, die mit Hilfe weniger Befehle Bilder oder Videos erstellen kann. Weltweit nutzen hunderte Kandidaten diese und ähnliche Programme, um Wahlkampf-Spots zu entwerfen, Reden zu schreiben, die Stimmung im Internet zu verfolgen oder potenzielle Wähler zielgerichtet anzusprechen. Weder Prabowos Wahlkampfteam noch der Midjourney-Entwickler, dessen Geschäftsbedingungen den Einsatz des Programms für politische Kampagnen untersagen, wollten sich zu diesem Thema äußern, so Reuters.

Die indonesische Präsidentschaftswahl sei die erste, in der diese Technologie in großem Stil eingesetzt werde, sagt Katie Harbath, Publizistin und frühere oberste Wahlbeauftragte der Facebook-Mutter Meta. Sie sei überrascht, wie schnell diese Technologie, die seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 die Schlagzeilen beherrscht, Einzug in den dortigen Wahlkampf gefunden habe. Die Auswirkungen auf die Stimmabgabe ließen sich allerdings schwer abschätzen, weil ein derartiger Einsatz von KI "beispiellos und bahnbrechend" sei.

Machtmissbrauch und Exil

Mit Hilfe der KI hat Prabowo einen beachtlichen Imagewandel hingelegt. Der ehemalige Schwiegersohn des früheren langjährigen indonesischen Präsidenten Mohamed Suharto war wegen angeblichen Machtmissbrauchs Ende der 1990er Jahre aus der Armee entlassen worden und verbrachte einige Zeit im Exil in Jordanien. Zudem hatten ihn die USA vorübergehend mit einem Einreiseverbot belegt.

Im Jahr 2019 berief der scheidende indonesische Präsident Joko Widodo seinen Rivalen, den er in den beiden vorangegangenen Wahlen besiegt hatte, als Verteidigungsminister ins Kabinett. Seither präsentiert sich der ehemalige Befehlshaber einer Spezialeinheit nach Einschätzung von Experten eher als Staatsmann denn als glühender, frommer Nationalist. (APA/Reuters/red, 9.2.2024)