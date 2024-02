Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) präsentierte am Freitag mit Wissenschaftern eine neue Plattform zur Stärkung der Wissenschaftsvermittlung. IMAGO/Andreas Stroh

Das Bildungsministerium von Martin Polaschek (ÖVP) startet eine Kampagne gegen Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit. Die Aktivitäten werden unter der Dachmarke DNAustria gebündelt, die entsprechende Internetplattform soll als zentrale Anlaufstelle für die Vermittlung von Wissenschaft und Demokratie in ganz Österreich dienen – unter anderem sind dort eine Übersicht der Projekte des Ministeriums sowie eine Veranstaltungsübersicht zu finden, dazu kommen neue Plakatsujets.

Auslöser der Kampagne waren alarmierende Zahlen einer Eurobarometer-Erhebung, über die DER STANDARD 2021 berichtet hatte. Österreich wies in dieser Umfrage beim Interesse an Wissenschaft und Technologie, beim Wissen über Wissenschaft, bei der Wertschätzung von Wissenschaft oder beim Vertrauen in sie im EU-Vergleich sehr geringe Werte auf. Daraufhin gab das Ministerium eine Ursachenstudie beim heimischen Institut für Höhere Studien (IHS) in Auftrag, die vergangenes Jahr veröffentlicht wurde. Eine entscheidende Lehre daraus ist für Polaschek: "Weniger die eigentliche Skepsis gegenüber Wissenschaft und Demokratie ist die Herausforderung, als das geringe Interesse der Bevölkerung an der Wissenschaft durch mangelnde Kommunikation."

Katzenpfoten und Autoreifen

Demokratie und Wissenschaft seien eng ineinander verwoben, das soll nun auch in der Kampagne beleuchtet werden. Dazu kommen weitere Themen, die konkret auf wissenschaftliche Forschung Bezug nehmen und deren Nützlichkeit im Alltag hervorheben.

Autos und Katzen

Ein Plakatsujet zur Relevanz der Bionik-Forschung für unsere Mobilität. BMBWF/Screenshot

Ein Sujet mit dem Slogan "Wer Reifen sagt, muss auch Miau sagen" samt Katzenfoto illustriert etwa die Funktion der Bionik: In diesem Forschungszweig versucht man von Vorbildern aus der Natur technische Lösungen abzuleiten. Die Anpassungsfähigkeit der Katzenpfoten könne man etwa auf die Autoreifentechnologie übertragen, erklärte Manfred Hartbauer, Professor am Institut für Biologie der Universität Graz. Als Folge dieser Forschung verbreitere sich etwa beim bionischen Reifen beim Bremsen automatisch das Profil – so verringert sich der Bremsweg. Andere Sujets verknüpfen etwa Relativitätstheorie und Navigationsgeräte sowie Bienen und Handykameras.

Der Zeitpunkt des Kampagnenstarts fällt just mit einem bemerkenswerten Verhalten der österreichischen Abgeordneten im EU-Parlament zusammen, das in der Wissenschafts-Community vielfach für Kopfschütteln sorgt. Es ging dabei um die Liberalisierung der Richtlinien für neue molekularbiologische Werkzeuge in der Pflanzenzucht, wie etwa die Gen-Schere Crispr. Obwohl zahlreiche namhafte Forscherinnen und Forscher in einer Initiative der Österreichischen Akademie der Wissenschaft die Vorteile der neuen Methoden für die Pflanzenzucht aufgezeigt und Gegenargumente sachlich entkräftet hatten, stimmten fast alle heimischen EU-Abgeordneten (ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne) gegen die Liberalisierung. Nur die Neos-Abgeordnete Claudia Gamon votierte – so wie die Mehrheit der EU-Parlamentarier insgesamt – dafür.

Bildungsminister Polaschek interpretiert das jedoch nicht als Beleg für Aufholbedarf in der ÖVP (und in anderen Parteien) bei der Anerkennung wissenschaftlicher Evidenz. Er könne keinen Zusammenhang erkennen, sagte er auf am Freitag auf eine Journalistenfrage. Die heimischen Abgeordneten hätten, so Polascheks kurze Antwort, in Straßburg nicht "gegen Wissenschaft gestimmt, sondern gegen ein Regelwerk, wo es um zahlreiche Auswirkungen auf die Landwirtschaft geht". (ta, APA, 9.2.2024)